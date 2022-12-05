В «Зарядье» покажут спектакль «Волшебный оркестр. В поисках космической гармонии»

«Волшебный оркестр» – это путешествие по просторам музыкальной Вселенной. В спектакле, поставленном молодым петербургским режиссером Дмитрием Отяковским, принимает участие театр «Странствующие куклы господина Пэжо» и Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина.

Действие спектакля происходит на созвездии Большой Валторны, где живут странные существа: йетити, мунстеры, валторианцы, диссонансы и хамелеоновые обертоны. Инопланетяне заняты поисками музыкальной гармонии, которая на Большой Валторне так же важна, как кислород на Земле. В спектакле прозвучат сочинения композиторов Прокофьева, Гайдна, Дебюсси, Дунаевского, Штрауса, Моцарта и Чайковского.

«Волшебный оркестр» – авторский проект «Зарядья», созданный с учетом современных технологий зала одним из лучших театров карнавальной культуры «Странствующие куклы господина Пэжо» и петербургским режиссёром Дмитрием Отяковским.

Старейший уличный театр России «Странствующие куклы господина Пэжо» был создан в 1993 году. Актеры театра черпают вдохновение в барочной опере, историческом фехтовании, восточных боевых искусствах, средневековых миниатюрах и цирковой эстетике Федерико Феллини.

Дмитрий Отяковский – один из самых ярких молодых режиссёров Санкт-Петербурга. Известен новаторскими мультижанровыми и онлайн-проектами. Среди его работ – скринлайф-опера «Пир во время чумы», которую режиссер снимал во время карантина «на удаленке» и let’s play-опера «Скупой рыцарь», соединившая компьютерную игру и оперу Сергея Рахманинова.

Спектакль «Волшебный оркестр» в «Зарядье» объединит маски, гротеск и буффонаду «Странствующих кукол господина Пэжо», неистощимую и смелую фантазию режиссера Отяковского, яркую компьютерную графику, которая будет транслироваться на нитяном занавесе зала, и мастерство музыкантов Московского государственного симфонического оркестра.

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