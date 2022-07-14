I’m Famous 2022 состоялось в Москве

1 июля 2022 года в Москве, в самом центре столицы на Кутузовском проспекте в ресторане «Облака», состоялось светское благотворительное мероприятие I’m Famous 2022.

Мероприятие под руководством Александры Кошкиной, Даяны Брют, Ирины Нагаец и Наталии Шароновой, при поддержке редакции СМИ АртМосковия, прошло под лозунгом «Мы объявляем моду на добрые дела». На данном фестивале были затронуты темы сиротства и помощь детям-сиротам с тяжёлыми генетическими особенностями (подопечные Свято-Софийского детского-дома г. Москва).

На мероприятии присутствовали звёзды российского шоу-бизнеса, популярные блогеры, люди бизнеса, представители топовых СМИ и федеральных телеканалов.

Участники громко заявили о себе и своих достижениях на огромную аудиторию.

Объединило их то, что они невероятно амбициозны, успешны, талантливы и сердца их полны доброты по отношению к тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

На мероприятии присутствовала Светлана Бабинцева — директор «Свято-Софийского детского-дома» (первого негосударственного учреждения для детей-сирот с тяжелыми нарушениями развития). Светлана рассказала историю создания данного учреждения, поделилась информацией о своих подопечных и призвала к оказанию посильной помощи для ребят.

Ирина Ортман, Алёна Жигалова, Анна Калашникова, Меседа Багаудинова, Алла Довлатова, Митя Фомин, Александра Кошкина, Даяна Брют, Яна Аносова, Юлия Энхель, Саймон Марданшин, Татьяна Строкова, Кристина Черкасова, Диана Скитова, Лера Туманова и многие другие поддержали данный фестиваль и оказали информационную поддержку придав данные истории огласке в своих социальных сетях.

Номинантами премии I’M FAMOUS стали:

Ирина Ортман – номинация: «Самый музыкальный благотворитель»;

Алёна Жигалова (Алёна Блин) – номинация: «Лучший журналист»;

Алла Довлатова – номинация: «Лучшая радиоведущая»;

Миэла – номинация: «Самый чувственный автор и исполнитель песен»;

Натали Андрес – номинация: «Лучший автор и исполнитель»;

Юлия Крюкова – номинация: «Лучший арома коуч»;

Ева Салманова – номинация: «Лучшая франшиза в сфере коррекции фигуры Медуза»;

Наталия Стрельбовская — номинация: «Лучший fashion спикер»;

Sushiset – номинация: «Лучший сушисет в Москве»;

Сообщество 7keys, Ренат Мансуров – номинация: «Идея года 2022»;

Митя Фомин – номинация: «Прорыв года» — за гастрольный проект «Тур со звездой»;

Константин Ленных — номинация: «Лучший коуч по английскому языку»;

Марина Сидорина – номинация: «Лучший стилист-имиджмейкер, коуч, психолог»;

Sharko Life – номинация: «Прорыв года в области ЭКО оздоровления и коррекции фигуры»;

Леди Lo – номинация: «Прорыв года»;

Меседа Багаудинова – номинация: «Самый сильный голос»;

Галина Волкова – номинация: «Лучшая аутсорсинговая компания»;

Ольга Рабодзей – номинация: «Пластический хирург по после родовому восстановлению»;

XIAOMOXUAN – номинация: «Лучшая премиальная уходовая продукция для волос»;

NORIKO – номинация: «Открытие года»;

Антон Беккужев – номинация: «Лучшее общественно-социальное шоу #БЕЗФИЛЬТРОВ»;

LIS CHANNEL – номинация: «Лучший indoor канал»;

Елена Пономарёва, Клиника Venesa – номинация: «Предприниматель года»;

VMODE – номинация: «Лучший российский глянец»;

Анна Калашникова – номинация: «Лучшая певица»;

Smoke Lion – номинация: «Лучшая оптовая дымная компания»;

TITUL AGENCY – номинация: «Лучшие рекламные технологии на базе искусственного интеллекта»;

Ресторан-бар «Облака» – номинация: «Лучший ресторан-бар»;

Flow MOSCOW – номинация: «Лучший развлекательный комплекс»;

MY DEVI CLUB – номинация: «Лучший спортивный клуб»;

Катрина Иванюшкина – номинация: «Лучший fashion бренд года»;

Андрей Валинеев – номинация: «Лучший девелопер-персона года»;

Татьяна Терёшина – номинация: «Самая стильная певица»;

Зеркальное шоу — Go Show «Самое масштабное зеркальное шоу России»;

Абнусян Астхик – номинация: «Лучший звёздный стилист».

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