В квартале Сета Солберга в Выборге построят культурный центр

В центре Выборга в составе восстанавливаемого исторического квартала Сета Солберга построят многофункциональный культурный центр. По итогам государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации на эти работы Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение.

В конце XIX века выборгский промышленник и меценат Сет Солберг построил по проекту своего брата-архитектора Бруно Герхарда Солберга городской квартал. Его территория ограничена современными улицами Красина, Красноармейской, Крепостной и Сторожевой Башни. В 1935 году квартал был частично перестроен, а во время войны получил серьезные повреждения и в 1947 году был приспособлен под нужды завода электроинструментов. После того, как в девяностые годы завод переехал из исторических зданий, они начали разрушаться. В наши дни квартал Сета Солберга был включен в реестр культурного наследия Ленинградской области.

В настоящее время на основе фрагмента городской структуры решено построить многофункциональный культурный центр. Согласно документации, которую рассмотрела Главгосэкспертиза России, в составе многофункционального центра будет театр, выставочная галерея и кафе. Строительство планируется проводить с использованием остатков исторических построек. Они будут объединены в один объект, а над их дворовыми пространствами построят светопрозрачные перекрытия.

Планируется восстановление исторической планировочной структуры – замкнутой застройки с формированием двух внутренних дворов, восстановление утраченных элементов фасадов. Объект будет разновысотным, четырех-пятиэтажным с учетом подвала.

«Трехъярусный зал музыкально-драматического театра, который войдет в состав культурного центра, сможет вмещать до 500 зрителей, а кафе – 112 посетителей. Площадь галереи составит 1000 квадратных метров», – сказала главный эксперт проекта отдела комплексной экспертизы Уральского филиала Главгосэкспертизы России Светлана Бегинина.

Проектную документацию подготовило архитектурное бюро «Студия 44».

Фото — сайт 47channel.ru

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