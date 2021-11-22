Конкурс-лаборатория «Театр без границ» помогает создавать новые театральные решения и продукты

24 ноября в «Школе драматического искусства» в Москве состоится финал конкурса-лаборатории «Театр без границ»: пройдут показы эскизов, по итогам которых в тот же вечер жюри назовет трёх победителей. Лауреаты получат гранты на реализацию представленных постановок, общий призовой фонд 3,000,000₽.

«Театр без границ» — новый совместный проект Биеннале театрального искусства, фестиваля «Уроки режиссуры» и Федерации креативных индустрий. Цели лабораторий — обновить форму и содержание современного искусства на основе кросс-индустриального взаимодействия.

Новый театр находится за пределами привычных пространств, на стыке взаимопроникновения цифровых и арт-технологий, кино, архитектуры, музыки, моды, сценических практик и др. Неочевидные сочетания, соединения, по мнению организаторов, дают мощный импульс к развитию каждого из направлений, позволяют найти новые ниши и продукты.

Генеральный директор Федерации креативных индустрий Игорь М. Намаконов рассказал о значимости проекта для ФКИ: «”Театр без границ” дает возможность исследовать и обкатать формат кросс-индустриальных конкурсов-лабораторий. Одно из направлений в работе с креативными индустриями, которое необходимо существенно усилить – развитие практики проектного взаимодействия представителей разных КИ. Этот вектор деятельности для нас так же важен, как взаимодействие с государством и развитие региональной инфраструктуры».

Именно поэтому для театральный режиссеров обязательным условием для допуска к конкурсу было создание театральной коллаборации с одной из сфер креативных индустрий, такими как мода/фэшн, современная музыка, цифровые решения (AR, VR, проекции, аудиовизуальное шоу). В конкурсе приняли участие студенты и молодые режиссеры. Шорт-лист был составлен из 15 работ, семь из них были отобраны в финал. Победители будут определены по следующим критериям: режиссерская экспликация проекта, потенциал оригинального продукта или ниши, реализуемость проекта.

В состав жюри конкурса-лаборатории вошли яркие представители креативных индустрий.

Ниже мы публикуем краткие описания заявок финалистов «Театра без границ»:

– Олег Билик, спектакль «Архитектура звука» — проект о звучании пространства. К участию в нём будут приглашаться люди, работающие на данной площадке (например, сотрудники офиса), чтобы они сами стали создателями и наполнили смыслом место действия. Само место и все обыденные предметы приобретут новую смысловую нагрузку. С помощью специального оборудования выявляется звучание пространства. Это практически художественная акустическая экология, изучающая отношения человека со звуковой средой, в которой он работает, живёт.

– Артем Галушин, спектакль-инсталляция «К.» по мотивам романа Франца Кафки «Замок» и рассказа «Превращение». Это своего рода театрализованный музей с экспонатами, которые наполнены историей жизни самого Кафки и его героя.

– Мария Зелинская, спектакль «Не отпускай меня», основанный на документальных историях, связанных с пропавшими людьми. Кто-то из них пропал без вести, кто-то убежал из дома, кто-то является родственником потерявшегося человека, а кто-то — членом поискового отряда. Герои рассказали свои истории автору спектакля. Автор и режиссер планирует при постановке спектакля пригласить актеров, которые озвучат эти истории, а также подключить зрителей.

– Элина Куликоват, спектакль «Синеты» создан в сенситивном театральном направлении — в качестве основных инструментов постановки используются запахи, вкусы и тактильные ощущения.

– Александра Ловянникова, спектакль «Театр и Библиотека: Лис в библиотеке». Это будет site specific спектакль в библиотеке. Вместо декораций будут задействованы обычные книжные шкафы, на которых будет заряжен театральный игровой реквизит (светящиеся книги, книги с появляющимися бумажными персонажами и реквизитом, книги с квестами-загадками, которые надо будет разгадать, и другие «чудеса».

– Елена Ненашева, спектакль «Тело» — попытка замедлиться и обратить внимание на абсолютное чудо природы — человеческое тело. Какую роль оно играет в нашей культуре? Как устроено? Как влияет на нашу жизнь? Как мы взаимодействуем с собой и другими?

– Илья Харланов, спектакль «ВЗГЛЯДЫ. МИСТЕРИЯ». Пустое, чёрное пространство. Все образы возникают из абсолютной темноты. Кроме рояля, на площадке нет ничего. Каждый из 10 фрагментов предваряется меппингом — его обеспечивает «говопящая голова» Мессиана, дающая собственные комментарии.

Лаборатория проходит в рамках проекта «Сцена будущего» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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