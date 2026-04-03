1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Имя нового Героя России летчика Терехина увековечили в Музее Победы

Фото: пресс-служба Музея Победы, Москва

Музей Победы увековечил имя летчика майора Николая Терехина, которому 30 марта 2026 года Президентом РФ Владимиром Путиным было присвоено звание Героя России (посмертно). Биография Героя внесена в инфопортал раздела «Герои и Подвиги» масштабной экспозиции «Путь к Победе», которая была открыта к 80-летию окончания Великой Отечественной войны.

«Очень важно, что и спустя восемь десятилетий после окончания Великой Отечественной награды находят своих героев. Присвоение звания Героя Российской Федерации Николая Терехину — это свидетельство того, что подвиг не имеет срока давности, а память о подлинном мужестве — сильнее времени», — отметили в Музее Победы.

Мультимедийная экспозиция «Путь к Победе» посвящена подвигам и судьбам солдат и офицеров Красной Армии. Наряду с подвигами военачальников здесь показаны и судьбы простых бойцов, раскрыта природа массового героизма. Сочетание подлинных раритетов, диорам, мультимедийных технологий, таких как проекции, мэппинг, AR, позволяет посетителям музея на Поклонной горе буквально погрузиться в атмосферу солдатских фронтовых будней и ожесточенных боев на передовой, получить более полное и объемное представление о войне. Теперь гости Музея Победы узнают и о подвиге Николая Терехина.

«Терехин Николай Васильевич, советский летчик, участник Великой Отечественной войны. Во время воздушного боя 10 июля 1941 года старший лейтенант Терехин, командовавший звеном в 161-м истребительном авиационном полку, сбил три самолета противника. Пулемётным огнём Терёхин сбил первый бомбардировщик Хейнкель-111, а затем, когда боеприпасы были полностью израсходованы, пошёл на воздушный таран и уничтожил второй вражеский самолёт. Однако и на этом бой не закончился: уже повреждённой машиной Терехин совершил второй таран и сбил третий Хейнкель-111. При этом летчик сумел катапультироваться и остаться в живых. К 30 мая 1942 года Николай Васильевич Терехин совершил 150 боевых вылетов и уничтожил 15 самолетов противника. Погиб во время воздушного боя 30 декабря 1942 года», — рассказали в Музее Победы.

Кроме того, музей на Поклонной горе внесет имя летчика на стену в величественном Зале Славы, где на мраморных пилонах увековечены имена героев, удостоенных этого высокого звания за подвиги в годы Великой Отечественной войны.

