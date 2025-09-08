Проект«СимфоСинтез: Ретроспектива» объединил Россию и Бахрейн через музыку и цифровое искусство

На Главной сцене парка «Зарядье» состоялся симфонический концерт проекта «СимфоСинтез: Ретроспектива двух культур», организованный Московским продюсерским центром. Это событие прошло в рамках форума «Территория будущего. Москва 2030» и «Культурный город» и стало уникальным примером культурного взаимодействия России и Бахрейна, где музыка и цифровое искусство объединились в едином художественном пространстве.

Перед зрителями в самом центре столицы выступили Nella Musica Orchestra под управлением дирижера Екатерины Кочетковой и маэстро Вахид Альхан с арабскими музыкантами и вокалистами. Одна часть программы концерта была построена как ретроспектива русской музыки –

от классики: «Щелкунчик» П. И. Чайковского и «Танец рыцарей» С. С. Прокофьева до произведений советского периода: «Если б был султан» и «Позвони мне позвони». Особое впечатление на публику произвело исполнение знаменитой композиции Г. В. Свиридова «Время, вперед». В этот момент музыкальную энергию усиливала цифровая работа Бориса Шемякова «Хрущевки», которая визуально отразила стремительный ритм эпохи индустриализации.

Музыкальную линию Бахрейна представил маэстро Вахид Альхан. В программе звучали его авторские сочинения «Green path», «Flow», «Morning Mood», а также интерпретации популярных тем, включая «Volare» и «Дорогой длинною». Эти произведения, наполненные национальными мотивами, органично прозвучали на открытой сцене и стали ярким контрастом к русской музыкальной традиции.

Особенностью вечера стала визуальная программа: более двадцати российских медиахудожников, победителей конкурсных отборов Московского продюсерского центра, подготовили цифровые проекты. Их произведения не просто сопровождали концерт, а создавали эффект полного погружения и подчеркивали художественный смысл музыки. Например, художники Никита Ходак, Анна Синица и Sofia Fandikova дополнили арабские композиции своими работами с абстрактными переливами света, калейдоскопами узоров, напоминающими арабскую орнаментику.

Кульминацией вечера стало исполнение русской песни «Катюша» с арабскими музыкальными элементами и вокалом. На сцене дирижировал маэстро Вахид Альхан, и привычная мелодия обрела для зрителей новое неожиданное звучание. Цифровые работы Ланы Стальной и дуэта Dimitriev & Yanak усилили этот эффект. Этот финал стал настоящим символом диалога России и Бахрейна, показав, как национальные традиции могут переплетаться и находить новые формы выражения.

«“СимфоСинтез” — проект Московского продюсерского центра, объединяющий различные виды искусства. В отличие от предыдущих работ, где классическая симфоническая музыка сочеталась с современной хореографией, пластическим театром и цифровыми технологиями, в этот раз мы расширили границы, объединив самобытный русский культурный код через ретроспективу известных музыкальных произведений разных эпох с симфониями арабского мира, исполняемыми на национальных инструментах и с характерным вокалом. Подобным проектом мы позволили широкой аудитории услышать не только любимые и известнейшие произведения русских авторов, но и познакомить с культурой Бахрейна — страны, о которой, возможно, кто-то даже и не знал — с ее арабским колоритом, стилистикой и образом. Визуальное сопровождение от современных цифровых художников, подобранное специально к каждому музыкальному произведению, как мне кажется, максимально усилило погружение в атмосферу и подчеркнуло колорит нашей концепции», — рассказала Юлия Юрченко, арт-директор Московского продюсерского центра, куратор проекта «СимфоСинтез: Ретроспектива».

Третий сезон Московский продюсерский центр развивает проект «СимфоСинтез» как платформу для объединения симфонической музыки и цифрового искусства. Мультимедийные концерты становятся знаковыми событиями культурной повестки Москвы, предлагая зрителям необычный формат восприятия классической музыки. Концерт в «Зарядье» продолжил эту традицию, впервые обретя международный масштаб.

Уникальный диалог России и Бахрейна, ставший возможным благодаря инициативе Московского продюсерского центра, показал, что музыка и искусство способны преодолевать границы и объединять разные культуры.