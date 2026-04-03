Премьера шпионского детектива «Центурия» прошла в кинотеатре «Художественный»

В московском кинотеатре «Художественный» состоялась премьера шпионского детектива «Центурия». В его основе — реальные истории из опыта работы российских органов государственной безопасности против украинского националистического подполья и иностранных агентурных сетей. Режиссёром картины выступил Андрей Симонов, снявший такие картины о событиях специальной военной операции, как «20/22» и «Малыш».

Сюжет восьмисерийного фильма «Центурия» разворачивается в Мариуполе в период проведения специальной военной операции, а сценарий основан в том числе на реальных случаях из работы российских спецслужб. По словам создателей, картина в первую очередь рассказывает о противостоянии нового типа — информационной войне. Одна из её особенностей — использование детей и подростков для организации террористических актов на территории России.

«Центурия» рассказывает про одноимённую организацию, которая занимается вербовкой наших подростков для осуществления своей террористической деятельности. Это то, что происходит в наше время и с чем ежедневно борются российские спецслужбы. Молодой аудитории будет полезно узнать, как именно их обманывают и вводят в заблуждение, при помощи каких методов заставляют становиться исполнителями и одновременно жертвами собственных преступлений. А для родителей — это во многом сериал-предупреждение», — рассказал режиссёр картины Андрей Симонов.

По сюжету сотрудница российских спецслужб отправляется под прикрытием в Мариуполь, чтобы вычислить и обезвредить своего давнего врага — куратора агентурной сети ЦРУ с позывным «Ринго», который, используя завербованную молодёжь, готовит масштабный теракт в России.

Сценарий «Центурии» был представлен в 2024 году в рамках презентации кинопроектов на тему специальной военной операции во время проведения Фестиваля молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ» в Крыму. Съёмки проходили в 2024–2025 гг. в Донецке, Мариуполе, Таганроге, а также в Крыму — в павильонах контент-студии «Юг.Кино» в Судаке, где снималась масштабная сцена аварийной посадки военного вертолёта.

Главные роли в сериале исполнили Виктория Маслова, Дмитрий Богдан, Дмитрий Певцов, Анна Банщикова, Владимир Стеклов, Ринат Есеналиев, Михаил Селиванов, Никита Манец и другие.

Режиссёр-постановщик сериала — Андрей Симонов. Продюсеры — Андрей Кретов и Григорий Акопян.