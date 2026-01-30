«Инферно»: Blumhouse представляет хоррор о цифровом безумии

Режиссерами фильма «Инферно» выступили Альваро Гарсия Лекуона и её брат Эдуардо Гарсиа Лекуона. Альваро, будучи сценаристом фильма Билли Портера «Все возможно», вошел в список 10 перспективных сценаристов 2022 года по версии Variety.

Производством картины занимается Blumhouse Productions, известная своей революционной моделью с высокой творческой свободой режиссёров. Именно эта студия подарила зрителям такие культовые и любимые хиты, как «Паранормальное явление», «Астрал», «Судная ночь» и оскароносному триллеру «Прочь». Blumhouse славится умением превращать простые идеи в масштабные франшизы, задавая высокую планку современного хоррора. Компания, имеющая около миллиона подписчиков в Instagram, в 2023 году обеспечила более половины кассовых сборов всех фильмов ужасов в США. Успехи студии на стриминговых платформах также впечатляют: «Хэллоуин заканчивается» стал первым проектом сервиса Peacock, вошедшим в еженедельную десятку лучших по версии Nielsen, а «Пять ночей с Фредди» установил абсолютный рекорд Peacock по сборам за первые выходные.

В новом проекте «Инферно» студия остается верна своему стилю, сочетая бытовой реализм с нарастающим чувством тревоги. Примечательно, что проект стал первым международным неанглоязычным фильмом в истории Blumhouse, за продвижение которого отвечал лично Джейсон Блум.

Одержимость злом

Выполненный в жанре found footage, «Инферно» становится актуальным социальным хоррором для своей основной молодежной целевой аудитории, препарирующим одержимость социальными сетями и Интернет-культурой. Сюжет рассказывает о Карле, которая в погоне за славой инфлюенсера инсценирует паранормальные явления в заброшенной квартире. Однако игра заходит слишком далеко, когда девушка пробуждает реальное зло, а её подписчики уже не могут отличить постановку от смертельной реальности. Режиссерская концепция строится на пугающей трансформации, где инсценировка паранормальных явлений незаметно перерастает в столкновение с подлинным существом. Самый жуткий социальный комментарий фильма заключается в реакции аудитории, воспринимающей происходящее как развлекательный контент, иллюстрируя, как жажда признания и фильтры реальности стирают границы человеческого сострадания.

Семейные мифы, идентичность и взросление

История создания проекта связана с личным опытом режиссёров. На протяжении поколений в семье режиссеров существовала своеобразная традиция: когда члену семьи должен был уйти из жизни, ему предшествовал телефонный звонок от умершего родственника.

«Моей бабушке позвонила мать, а на следующий день умерла. Незадолго до смерти дедушке позвонила его покойная жена. Когда мой дядя умер от COVID, он сначала поговорил со своей умершей сестрой. Это настоящий контакт с умершими… кажется, будто вы разговариваете с ними», — рассказал Эдуардо изданию Architeg Prints.

Режиссер Альваро Гарсия Лекуона позиционирует «Инферно» как метафору взросления, где хрупкая грань между реальностью и иллюзией стирается в погоне за признанием, а столкновение с настоящим злом становится болезненным уроком, ведущим к осознанию ответственности и ценности истинной жизни, а не ее виртуальной имитации. «К взрослению следует подходить с двух сторон; взросление может быть прекрасным, но также и ужасающим, травматичным опытом. Подход к жанру ужасов также проистекает из сотрудничества с моим братом и сорежиссером Эдуардо Лекуоной, с которым я выросла, смотря фильмы ужасов» — делится режиссер.

В интервью Variety Гарсия Лекуона также рассказал, что черпает вдохновение в древних мифах и легендах коренных народов, отмечая, что главная привлекательность этих мифов в том, что они настолько страшные и культовые, что не случайно до сих пор существуют как часть повествовательной традиции. «Мы, как люди, хотим, чтобы нас видели, но в том, чтобы нас воспринимали, есть глубокий ужас. Социальные сети — идеальная площадка для этой экзистенциальной борьбы, поэтому мне было интересно рассказать об этом. Возможно, латиноамериканские создатели обеспокоены проблемой идентичности, потому что на нас все больше оказывается давление, заставляющее нас загонять себя в рамки»

Проклятый небоскреб

Квартира, где живет Карла, стала центральной частью напряжения фильма.

Стремление к аутентичности привело режиссёров к съемкам в небоскрёбе 1950-х годов с ужасным прошлым, где одна из владелец апартаментов умерла после психотического срыва. С тех времен мебель и множество личных вещей владелицы осталось нетронутыми. Эдуардо упоминает, что на сценарий повлияли настоящие открытия, например, ужасная сцена с гвоздями в стене, вдохновленная тем, что они нашли в квартире: «Нас действительно вдохновили все эти истории о зданиях с привидениями, о которых мы слышали в детстве. В фильме Карла зациклена на вымышленном Трансатлантическом здании, которое мы составили из историй, которые мы слышали, когда росли в городе. Во время съемок некоторые лифты перестали работать, а один из них застрял на несколько часов. Это была энергетически тяжелая атмосфера».

Авангард саундтрека и панк

Композитор Крейг Дэвис Пинсон, старый друг и музыкальный соратник Эдуардо еще со времен их панк-группы Пинсон объяснил, как музыкальные вкусы персонажей повлияли на саундтрек: «Мы решили, что персонаж Карла будет играть на гитаре и быть поклонницей мексиканского пост-панка. Это помогло нам всем оставаться на одной волне в музыкальном плане».

Несмотря на стремление передать жуткие звуки на съемочной площадке, Пинсон при создании музыки прибегал к авангардным техникам. Он манипулировал гитарами на звукоснимателях и настраивал их, используя только интонацию, создавая «первозданный резонанс», который кажется одновременно древним и загадочным. «Это звучит почти религиозно, старо и древне», – сказал он, ссылаясь на такие источники вдохновения, как партитура «Реинкарнации» Колина Стетсона и работа Мики Леви над «Побудь в моей шкуре».

Цитаты из фильма

«В какой-то момент границы начинают стираться»

«Ты должна играть на повышение»

«Все мы хотим быть чьей-то одержимостью»

«Она — вот эта девушка, которая появляется на видео, — очень уверенная. Ей плевать на других. И все у её ног»

«Атмосфера здесь какая-то странная»

«Если публика так хочет шоу, дай им это шоу»

«Мне захотелось сделать что-то большее… Что-то рискованное. Смелое»

«Папа не любил касаться этой темы. Кажется, он думал, что я вырасту психопаткой»

4 причины посмотреть фильм

Фильм от легендарной студии Blumhouse. Сюжет, полный сюрпризов. Нетривиальный взгляд на материализацию страхов. Интересная интерпретация истории о взрослении.

Критика