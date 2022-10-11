Информация о минировании интерактивного музейного комплекса «Буран» на ВДНХ не соответствует действительности

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«10 октября в ряде СМИ вышла недостоверная информация об анонимном сообщении о минировании интерактивного комплекса «Буран» на ВДНХ». Данная информация не соответствует действительности», – сообщает пресс-служба ВДНХ.

Сообщений о минировании интерактивного музейного комплекса «Буран» на ВДНХ не поступало, эвакуация посетителей не производилась. Данный комплекс не рассчитан на одновременное посещение 50 человек. Интерактивный музейный комплекс «Буран» работает в штатном режиме, график работы: со вторника по воскресенье в промежутке с 11:00 до 20:00.

Фото — @bolshoiuuxx

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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