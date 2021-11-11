В Подмосковье открывается единственный в стране Музей-усадьба Ф.М. Достоевского

Сегодня, 11 ноября 2021 года отмечается 200-летие великого русского писателя и классика мировой литературы Федора Михайловича Достоевского. А 20 ноября после проведения реставрационных работ на объекте культурного наследия федерального значения «Усадьба «Даровое» состоится официальное открытие единственного в стране Музея-усадьбы Ф.М. Достоевского «Даровое», входящего в состав Государственного музея-заповедника «Зарайский кремль».

Реставрационные работы и музеефикация усадьбы «Даровое» были проведены в рамках мероприятий, утвержденных в соответствии с Указом Президента РФ «О праздновании 200-летия со дня рождения Ф.М. Достоевского».

Финансирование работ осуществлялось в рамках государственной программы Московской области «Культура Подмосковья». Общая сумма затрат составила 66,5 миллионов рублей.

В рамках национального проекта «Культура» были выделены 1,2 млн на создание мультимедийного гида, который значительно расширит информационные возможности комплекса и позволит посетителю самостоятельно исследовать атмосферу деревенского детства Ф.М. Достоевского.

Подготовка к 200-летнему юбилею писателя началась еще в 2015 году и велась по нескольким основным направлениям: проведение историко-архивных и археологических изысканий, комплектование собрания музея, оформление прав на имущественный комплекс. К юбилею писателя был отреставрирован и приспособлен под музей весь усадебный дом.

Экспозиционное пространство во флигеле усадьбы условно делится на две части. Первая – интерьерная – занимает две комнаты. Здесь реконструированы пространства гостиной и женской спальни-кабинета. Все предметы типологически относятся к тем, которые могли находиться в среднепоместной усадьбе 30-х годов XIX века.

Вторая часть экспозиции – мультимедийная – отразит этапы формирования усадьбы и расскажет о том, какие образы усадьбы «Даровое» нашли отражение в творчестве писателя. Часть выставочного пространства займут обнаруженные на территории усадьбы археологические предметы, дающие представление о быте ее обитателей.

Большой вклад в создание музея внесло Некоммерческое партнёрство «Заповедное Даровое», осуществляющее на протяжении нескольких лет волонтерскую деятельность на территории усадьбы.

Имение «Даровое» было куплено родителями Достоевского в 1831 году, и вплоть до 1836 года многочисленное семейство Достоевских каждую весну переезжало туда из московской квартиры.

До наших дней в Даровом сохранились сады, въездная аллея, пруд, созданный по воле матери писателя М.Ф. Достоевской, старый Нечаевский погост, Брыков лес (Федина роща) и липовый парк. Последние были излюбленными местами детских игр братьев Достоевских.

В последний раз Фёдор Михайлович Достоевский посетил Даровое в 1877 году. С большим воодушевлением писатель рассказывал жене, что встретил в Даровом сверстников-крестьян – друзей по детским играм и стариков, которые помнили его ребёнком.

Впечатления о детстве, проведенном в Даровом, дали Достоевскому богатый материал для творчества. Из Зарайска главный герой романа «Преступление и наказание» Родион Раскольников и его семья. У персонажей произведения «Братья Карамазовы» Григория Васильевича Кутузова, Павла Смердякова, Лизаветы Смердящей есть реальные даровские прототипы. Упоминается в романе соседняя с Даровым деревня Чермашня, куда по просьбе Фёдора Павловича Карамазова едет его сын Иван, зная о готовящемся убийстве отца.

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