Информация о выставке «Искусство быть: запредельно близко» теперь доступна на русском жестовом языке

Информация к каждой работе выставки «Искусство быть: запредельно близко» специально были адаптированы под русский жестовый язык. В офисе благотворительного фонда «Гольфстрим» прошли съёмки этикеток к экспонатам выставки «Искусство быть: запредельно близко», которая откроется в Свияжске 10 сентября.

Кураторские тексты к каждой работе специально были адаптированы под русский жестовый язык, переработаны и рассказаны Оксаной Арсеньевой, сотрудницей фонда.

Оператором выступила София Романова – волонтер фонда и звездный фотограф и видеограф.

«Многие считают, что современное искусство непонятное, странное и недоступное для понимания. В рамках проекта «Искусство быть» мы стираем границы непонимания и даём абсолютно всем посетителям возможность принять и осмыслить идеи современных художников. Мы адаптируем пространство, тексты, создаём аудиогиды с тифлокомментарием, чтобы каждый мог поближе познакомиться с искусством», — рассказывает президент и учредитель благотворительного фонда «Гольфстрим» Марина Зубова.

Тифлокомментарий — это целевая информация, специально подготовленная для незрячих (слабовидящих) для замещения (или дополнения) визуальной информации, которую воспринимает зрячий и которая из-за особенностей зрения недоступна (или малодоступна) незрячим (слабовидящим).

«Проект «Искусство быть» доступен для всех. Мы следим за тем, чтобы современное искусство на выставке было доступно для понимания каждого посетителя, вне зависимости от каких-либо особенностей восприятия», — добавляет специалист по инклюзии проекта «Искусство быть» Алена Карбасова.

Посетители, владеющие русским жестовым языком смогут получить доступ к этикеткам, отсканировав специальный qr-код, который будет сопровождать каждую работу.

Выставка «Искусство быть: запредельно близко» пройдет в музее-заповеднике «Остров-град Свияжск» с 10 сентября по 13 ноября 2022 года. Затем эстафету подхватят Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник и Ивановский государственный историко-краеведческий музей имени Д. Г. Бурылина.

«Искусство быть» — один из проектов благотворительного фонда «Гольфстрим». Проект Реализуется с использованием средств гранта Президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий.

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