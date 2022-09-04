Выставка «МЕЛЬНИКОВ / MELNIKOFF» открывается в ГМА им. А.В. Щусева

5 октября 2022 года Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева представляет первую за много десятилетий масштабную выставку русского архитектора Константина Степановича Мельникова (1890-1974), приуроченную к его 130-летию.

К. Мельников. Автопортрет. Конец 1930-х годов

К. Мельников в гостинной своего дома. Фото. 1960-е года

К. Мельников в саду своего дома. Фото. 1960-е года

К. Мельников. Вид на собственный дом. 1936 год

К. Мельников. Дворец народов. 1932 год

К. Мельников. Дом Мельникова. Интерьер гостиной. 1944 год

К. Мельников. Здание народного коммиссариата тяжелой промышленности. 1934 год

К. Мельников. Клуб фабрики «Буревестник». Перспектива. 1929 год

К. Мельников. Павильон «Махорка» на ВСХВ в Москве. 1923 год. Макет

К. Мельников. Памятник «Маяк Христофору Колумбу в Санто-Доминго». Фасад. 1929 год

Проект, изначально запланированный на 2020 год, был перенесен на два года по причине пандемии. Музей архитектуры не отказался от своих планов, а вынужденная падержка позволила привлечь к работе над выставкой максимальное количество специалистов.

Кураторами проекта выступают: Анна Кистанова, главный хранитель Государственного музея Константина и Виктора Мельниковых, Павел Кузнецов, директор Государственного музея Константина и Виктора Мельниковых, Елизавета Лихачева, директор Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева.

Монографическая выставка одного из самых известных русских архитекторов XX века – давно ожидаемая и наиболее полная репрезентация работ мастера. Главная цель кураторов – широко осветить творчество Константина Мельникова, показать максимальное количество предметов, познакомить публику как с хорошо изученными памятниками, так и с теми, которые не были реализованы, но тем не менее оказали огромное влияние на современную архитектуру.

Елизавета Лихачева, директор Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева: «Для музея это первое полноценное научное исследование жизни и творчества одного из величайших русских архитекторов. Эта работа будет продолжена – мы ставим перед собой цель опубликовать все наследие Константина Мельникова, сделать его максимально доступным для исследователей и широкой публики, добиться, чтобы его имя заняло достойное место в мировой архитектуре».

Посетителей ожидает встреча с творчеством Мельникова в самых разных его проявлениях. На выставке будут впервые представлены более 200 экспонатов – графика, архитектурная и художественная (ученические работы, портреты), архивные документы, живопись, личные вещи Константина Степановича и фотоматериалы из архива Дома Мельникова, который был сохранен сыном архитектора, Виктором Константиновичем. Среди экспонатов – уникальные мемориальные предметы, связанные с первым путешествием Константина Мельникова в Париж для строительства знаменитого Павильона СССР 1925 года: фотоаппарат фирмы Kodak и медаль за участие в Международной выставке. Особое место в экспозиции займут архитектурные макеты нереализованных проектов мастера, изготовленные специально к выставке.

Павел Кузнецов, директор Государственного музея Константина и Виктора Мельниковых: «Визионерские проекты Мельникова раздвигают рамки возможного в архитектуре и представляют сегодня не меньший интерес, чем 16 проектов, воплощенных в жизнь в “золотой период” его творчества (1923-1930), – выставочных павильонов, рабочих клубов, гаражей, конторских зданий и киосков». Архитектура выставки разработана бюро Planet9. Основатель бюро Агния Стерлигова со своей командой постаралась обратиться к архитектурным образам Константина Мельникова. Выставка в 10 залах парадной Анфилады музея знакомит зрителей с жизнью и творчеством Мельникова и его становлением как архитектора. Так, один из залов выставки посвящен периоду ученичества, где работы Константина Степановича представлены в контексте работ его учителей – архитекторов А.В. Щусева и И.В. Жолтовского.

Кропотливая исследовательская работа, предшествующая выставке, позволила кураторам открыть малоизвестные страницы биографии и творчества архитектора. Анна Кистанова, главный хранитель Государственного музея Константина и Виктора Мельниковых: «По единственной сохранившейся фотографии нам удалось реконструировать персональную экспозицию Мельникова на V Триеннале в Милане (1933), на которую он был приглашен в числе 12 мастеров мировой архитектуры, и узнать, чем она отличалась от первоначального замысла автора».

Одним из итогов исследовательской работы стал каталог выставки с более чем 500 иллюстрациями, в которое вошли статьи одиннадцати экспертов о жизни и проектах К.С. Мельникова. Авторы статей: Елизавета Лихачева, Павел Кузнецов, Анна Кистанова, Патриция Семенюк, Дина Костерина, Татьяна Царева, Антон Горленко, Елизавета Догадкина, Жан-Луи Коэн, С. Фредерик Старр, Фриц Барт. В каталоге впервые представлено полное научное описание архива Константина Мельникова. В результате многолетней работы на основе изучения личных документов, семейного архива и других источников восстановлена наиболее подробная и достоверная хронология жизни и творчества архитектора.

Генеральным спонсором выставки выступает Банк ВТБ.

«Для нас было важно поддержать столь значимое событие. Эта выставка станет первым полномасштабным исследованием жизни, творчества и наследия одного из самых ярких представителей авангарда в архитектуре. Банк ВТБ много лет активно участвует в культурной жизни, развивает сотрудничество с множеством музеев в рамках социальной программы «Культурная страна». Выставка «Мельников» – это новая веха в реализации проектов в сфере культуры и искусства Банком ВТБ. Он станет началом нашего сотрудничества с Государственным музеем архитектуры имени А.В. Щусева, с которым мы представим в будущем важные интересные проекты об эпохе авангарда», – говорит Наталья Кочнева, начальник управления корпоративной социальной ответственности, старший вице-президент Банка ВТБ.

Выставка открыта с 5 октября 2022 г. по 23 января 2023 г. в пространстве «Анфилада» Музея архитектуры.

БИОГРАФИЯ

КОНСТАНТИН СТЕПАНОВИЧ МЕЛЬНИКОВ (03.08.1890 – 28.11.1974) – русский и советский архитектор, художник, педагог. Один из лидеров советского авангарда 1920-х – 1930-х годов.

Родился 3 августа 1890 года в семье выходцев из крестьян — дорожного строителя-десятника Степана Илларионовича Мельникова и его жены Елены Григорьевны (в девичестве Репкиной). Благодаря покровительству инженера-изобретателя и предпринимателя В. М. Чаплина в 1905 году поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Будучи студентом, женился на Анне Гавриловне Яблоковой, в браке с которой родились двое детей — Людмила (1912) и Виктор (1914). Обучался на живописном и архитектурном отделениях. Последнее Мельников закончил в 1917 году и сразу погрузился в архитектурную практику, но никогда не прекращал заниматься живописью.

Получив диплом архитектора, в числе других выпускников МУЖВЗ вошел в Архитектурно-планировочную мастерскую Строительного отдела Моссовета под руководством И. В. Жолтовского и А. В. Щусева, результатом работы которой стал проект перепланировки столицы «Новая Москва» (1918–1922). В 1920 году получил должность профессора во ВХУТЕМАСе и вместе с И. А. Голосовым руководил мастерской «Новая Академия» (1920-1924).

Первый полностью самостоятельно реализованный проект Мельникова — павильон «Махорка» на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в Москве (1923). Вскоре за ним молодой архитектор создал первый саркофаг для тела В. И. Ленина (1924), который использовался в Мавзолее до 1940-х годов.

Мировая известность пришла к Мельникову после строительства павильона СССР на Всемирной выставке в Париже (1925), который открыл собой череду международных проектов: павильон СССР на Международной выставке в Салониках (1926), участие в Международной выставке современной архитектуры в Варшаве (1926) и выставке «Век машин» в Нью-Йорке (1927), а также, позднее, персональная экспозиция на V Миланской Триеннале (1933).

Во второй половине 1920-х годов начался наиболее плодотворный период творчества Мельникова, который сопровождал целый ряд сооружений — реализованных, в основном, в Москве. По его проектам были построены гаражи на Бахметьевской и Новорязанской улицах и др. Для первого архитектор предложил оригинальную прямоточную систему движения автобусов, позволявшую избегать движения задним ходом.

Большой вклад Мельников внес в сложение нового типа общественного здания — рабочего клуба. Архитектор выполнил семь проектов, шесть из которых было реализовано: пять в Москве (им. Русакова, 1927–1929; «Каучук», 1927–1929; «Буревестник», 1927–1930; им. Фрунзе, 1927–1929; «Свобода», 1927–1931) и один в Дулево (1927–1929), предусмотрев для каждого новаторские решения трансформации пространства за счет раздвижных перегородок и полов.

Одновременно с разработкой клубов и гаражей архитектор спроектировал и построил собственный дом в Кривоарбатском переулке (1927–1929), в котором он применил модульную «систему архитектора Мельникова» из цилиндров.

Мельников принимал участие в большинстве наиболее значимых архитектурных конкурсов 1920-х – 1930-х годов: на Дворец труда (1922–1923), Дворец Советов (выступив со встречным предложением Дворца народов, 1931–1933), Наркомат тяжелой промышленности (1934) и др. В то же время архитектор был вовлечен в градостроительную проблематику — в том числе спланировал партер Центрального парка культуры и отдыха (1928), создал проекты реконструкции Арбатской площади (1931), планировки Лужников и Юго-Западного района Москвы (1935–1936), застройки проездов Новинского бульвара (1937–1938).

Последней значительной постройкой архитектора оказался фасад гаража Госплана (1936). В начале 1936 года в советской прессе развернулась кампания против Мельникова, он был уволен из состава преподавателей Московского архитектурного института, а его конкурсный проект павильона СССР на Всемирной выставке в Париже в 1937 году был отвергнут. Травля архитектора достигла кульминации на первом съезде Союза Советских архитекторов в июне 1937 года, за этим последовало отстранение от архитектурной практики в 1938 году.

Несмотря на частичную реабилитацию творчества архитектора с середины 1960-х годов, и общественное признание, которые оно получило впоследствии, проекты, которые он разрабатывал в поздний период творчества, остались не осуществленными. Среди них — павильон СССР для Международной выставки в Нью-Йорке (1962) и детский кинотеатр на ул. Арбат (1967).

До конца жизни Мельников занимался преподавательской деятельностью. Вслед за работой во ВХУТЕМАСе преподавал в Государственном техникуме кинематографии (1926–1927), во ВХУТЕИНе, ВАСИ и МАИ (1927–1936), после — в САДИ (1949–1951), МИСИ (1951–1958) и ВЗИСИ (1958–1974).

Константин Степанович Мельников умер 28 ноября 1974 года. Похоронен на Введенском кладбище в Москве.

Столетний юбилей архитектора в 1990 году был объявлен ЮНЕСКО годом Константина Мельникова. В июле 1990 года состоялась персональная выставка в Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, которая до последнего времени оставалась единственной полноценной ретроспективой творчества архитектора.

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