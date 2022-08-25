Выставки «Искусство быть: запредельно близко» пройдут в трех регионах России, стартуя с Татарстана

Первыми арт-объекты выставки «Искусство быть: запредельно близко» увидят жители и гости Татарстана, в декабре во Владимире, в феврале в Иваново.

Дарья Яковишина. Отражение ускользающего времени. Визуальная проекция автора

Инклюзивная выставка «Искусство быть: запредельно близко» откроется 10 сентября для жителей и гостей Татарстана в музее-заповеднике «Остров-град Свияжск». Художники через арт-объекты расскажут, что их волнует сейчас больше всего в рамках инклюзивной культуры. Свияжск можно будет исследовать с помощью зин-карт. Эстафету подхватят Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник и Ивановский государственный историко-краеведческий музей имени «Для нормотипичных людей требуется среда, в которой они смогли бы научиться не бояться и принимать людей, которые в чём-то непохожи на них самих. В этом случае, пространство музея можно рассматривать как своего рода катализатор социального диалога», — добавляет Марина Зубова, президент и учредитель БФ.

В этом году в Арт-резиденцию были отобраны 50 художников из разных городов России, заявки поступали со всех уголков страны. «Помимо прочего, было принято решение вовлечь не менее 22 художников прошлых циклов с целью обмена опытом с новыми участниками, вовлечения в обновленную образовательную программу резиденции и поддержания устойчивых связей внутри проекта «Искусство быть», — рассказывает Президент и учредитель БФ «Гольфстрим» Марина Зубова. Ведущие специалисты в сфере искусства и инклюзии приняли участие в Арт-резиденции и прочитали художникам курс лекций. Эксперты познакомили художников с процессом организации выставок и интеграции художественных работ, а также с особенностями работы в инклюзивной среде. По итогу 10 лучших художественных проектов были отобраны для выставки нового сезона «Искусство быть». В Свияжске будут представлены шесть арт-объектов.

— инсталляция с размышлением на тему «Отражение ускользающего времени» Дарьи — художественный объект, название которому дадут впоследствии посетители выставки, сейчас он «Без названия», ведь его смысл- размышление художницы Анастасии Ковалевой о процесса восприятия, каждый видит предметы по-своему. Что же создала художница и станет главным вопросом для гостей выставки;

— Посетители своими глазами увидят и услышат картины из звуков – «Тактильно-звуковую прогулку» для них запланировала художница Анна Мартыненко. Свияжск можно будет изучить с помощью зин-карт.

— Объекты из инсталляции «Остров камней и равновесия» художницы Яны Васильевой посетители смогут перемещать и предавать ей новые формы.

— К третьему циклу выставка уже обзавелась собственным словарем с часто употребляемыми словами художников, отвечающими за инклюзию и современное искусство. Арт-группа Хочу Быть Соковым продемонстрирует «Сигнальный экземпляр».

— Художественный объект слабослышащей художницы Валентины Андреевой «Ткань слуха» наглядно демонстрирует проблематику людей с особенностями слуха. Тканевый объект выдает звук лишь отрывками, аналогично как слабослышащий человек воспринимает нашу речь.

«Культурной нормой развития людей является их право ощущать себя полноценными, общественно-полезными членами социума. Широкий простор в этом открывает сфера инклюзивного искусства, когда погружение в творения художников позволяют участникам увидеть и представить иную картину мира, расширить горизонты», — говорит Марина Зубова, президент и учредитель БФ «Гольфстрим».

На самой выставке будут работать волонтеры, которые прошли обучение в школе Арт-медиаторов. Специалисты по инклюзии благотворительного фонда «Гольфстрим» провели обучение для лучших волонтеров Республики Татарстан, арт-медиаторы будут работать с посетителями выставки «Искусство быть: запредельно близко» в Свияжске. Также для посетителей запланирована параллельная программа, где художники проведут для гостей мастер-классы, музейные работники прочтут курс лекций, на выставке будет работать видеосалон.

Выставка «Искусство быть: запредельно близко» пройдет в музее-заповеднике «Остров-град Свияжск» с 10 сентября по 13 ноября 2022 года.

Стоит добавить, что арт-объекты, которые будут представлены на музейных площадках в Иваново и Владимире не идентичны тем, что увидят посетители музея-заповедника «Остров-град Свияжск». Сейчас художники завершают свои работы. Об арт-объектах, которые будут представлены в Государственном Владимиро-Суздальском историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике и Ивановском государственном историко-краеведческом музее имени Д. Г. Бурылина мы сообщим дополнительно.

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