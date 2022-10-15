САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: Музей Эрарта представляет выставку неформального творческого объединения «Студия креативной вещи»

Художественный символ — высшая форма выразительности в искусстве. Его невозможно создать преднамеренно, в отличие от аллегории или эмблемы. Чтобы произведение стало символом, оно должно потенциально содержать в себе нечто невыразимое, предчувствуемое, что раскрывается, становится явным только при активном его восприятии.

Человек-штурвал. Символ лидерства

Трон-арфа

Книга-лестница. Символ литературной карьеры

Этот механизм символотворчества — основа практики творческого объединения «Студия креативной вещи». Арт-синергия как концепция предполагает совместное творческое действие Художника и Зрителя в момент рождения художественного символа.

Художник, задающий импульс творческого процесса, конструирует «противоречивую» ситуацию — неоднозначный знак. С точки зрения формальной логики, он не может быть окончательно идентифицирован в определенном значении: одно будет всегда отрицать другое. Однако с позиции диалектического или творческого мышления оказывается возможным существование такого объекта (или такой ситуации), в котором это противоречие снимается, и значения перестают восприниматься как взаимоисключающие противоположности. Таким объектом становится художественный символ.

Он рождается в сознании Зрителя, поскольку единственный способ удержать, уравновесить и упорядочить два совершенно различных содержания одного и того же — это синтезирование разнообразных ассоциаций (смысловых, эмоциональных, причинно-следственных и др.).

Творческий поиск различных вариантов единства этих множественных ассоциаций пробуждает зрительское воображение, усилием которого и создается художественный символ, а творческий процесс создания произведения обретает свое завершение.

Так, художественный знак «Башмак-колонна» благодаря «всматриванию» зрителя постепенно самораскрывается, давая возможность увидеть в себе смыслы (символы) устойчивого развития, культурной экспансии, античного наследия, истории архитектуры, культурного туризма. То же происходит и с другими произведениями арт-синергии: скульптура «Человек-Штурвал» способна стать символом лидерства и самоуправления, а «Якорь-Женщина» — ожидания, материнской заботы, эмансипации.

Неформальное творческое объединение «Студия креативной вещи» создано Александром Добровольским, Еленой Лекус и Ольгой Свирко в 2000 году в Петербурге. Позже в состав группы вошли новые авторы: Тигран Никогосян, Анна Мишина и Андрей Недоступ. Участники Студии занимаются экспериментальной деятельностью в художественном формообразовании, создают проекты городской и станковой скульптуры, принимают участие в научных конференциях, посвященных проблемам современного искусства. Произведения Студии находятся в собраниях Государственного Русского музея, музея-заповедника «Гатчина», Европейского университета в Санкт-Петербурге и в частных коллекциях в России и за рубежом.

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