Во время работы Санкт-Петербургского международного культурного форума наградят лауреатов международной премии «Культура онлайн»

На портале просветительского цифрового проекта culturaonline.ru Российского фонда культуры завершился прием заявок на международную премию «Культура онлайн». Цель премии – выявить и поощрить лучшие практики внедрения онлайн-технологий в сфере культуры. В этом году было подано 319 заявок из 53 регионов России и также других стран, включая Белоруссию, Кыргызстан, Казахстан, Армению и Швейцарию.

Награждение участников пройдет по 7 основным номинациям. Отдельно организатор премии наградит победителя традиционной номинацией «Специальный приз Российского фонда культуры».

Все заявленные проекты были реализованы в онлайн-формате или с применением IT-технологий в период с 16 октября 2021 года. Лидерами по количеству заявок стали номинации: «Лучший просветительский проект», «Лучший онлайн-проект», «Лучшая коллаборация». Также был открыт прием заявок по номинациям: «Лучшее IT-решение для культурной сферы», «Лучшая SMM-кампания», «Лучшая онлайн-трансляция», «Культурная геймификация».

Следующий этап – оценка работ экспертными советом, где председателем выступает альтист, дирижер, народный артист СССР и РФ Юрий Башмет. Также в составе жюри генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, директор Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Марина Лошак, генеральный директор Российского национального музея музыки, заслуженный деятель искусств РФ Михаил Брызгалов, генеральный директор школы MASTERS, основатель платформы NFT-искусства masters digital Полина Бондарева, писатель, автор ряда бестселлеров, сценарист, основатель литературно-театрального проекта «БеспринцЫпные чтения» Александр Цыпкин.

Список финалистов будет объявлен 1 ноября. Церемония награждения победителей состоится в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума 12 ноября 2022 года.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.