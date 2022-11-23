Волонтёры культуры помогли сохранить памятник архитектуры XVIII века в Калиниградской области

С 18 по 20 ноября участники практической программы Школы волонтеров наследия вместе с профессиональными реставраторами проводили работы по благоустройству и сохранению объекта культурного наследия XVIII века. В течение трех дней 20 добровольцев убирали и облагораживали территорию, помогали проводить противоаварийные мероприятия и биоцидную обработку кирпичной кладки.

Кирха Пиллупёнена – один из наиболее старинных памятников культовой архитектуры на востоке Калининградской области, в 2007 году получивший статус объекта культурного наследия. Памятник расположен в поселке Невское, Нестеровского муниципального района Калининградской области. До 1945 года этот посёлок назывался Пиллупёнен.

В советские годы здание использовалось под склад, а в 1990-х его отреставрировали на пожертвования местных жителей. Сегодня это православный храм в честь святого Архангела Михаила.

По словам Михаила Черенкова, Председателя Совета Калининградского регионального отделения ВООПИиК, координатора проекта «Школа волонтеров наследия», добровольцы потрудились с большой пользой и для исторического памятника, и для себя: «Школа является одним из флагманских мероприятий программы «Волонтеры культуры» нацпроекта «Культура». Этот проект позволяет приобщить к сохранению культурного наследия всех неравнодушных людей, в первую очередь молодежь. При этом волонтеры получают практические навыки реставрационных работ под наблюдением профессионалов, что очень поможет им в дальнейшей работе в сфере сохранения культурного достояния нашей страны».

Добровольцы в течение трех дней занимались благоустройством территории, на которой расположен памятник, очистили кирпичную кладку от мха и лишайников, выполнили элементы противоаварийных работ, помогли привести в порядок исторический колокол.

«Замечательно, что есть возможность участвовать в таких проектах. Они помогают устанавливать связь между поколениями, дарят уверенность, что наше будущее – в надежных руках достойных молодых людей, которые, несмотря на прохладную походу, в свой выходной день предпочитают другим занятиям созидательный труд на благо сохранения культурного наследия», - отметил Михаил Лапочкин, председатель регионального отделения Союза реставраторов России и наставник практической программы Школы в Калининградской области.

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