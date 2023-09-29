В г. Истра Московской области завершила работу стратегическая сессия «Единая модель продвижения российских музеев», организатором которой традиционно выступил РОСИЗО при поддержке Министерства культуры РФ. В течение двух дней эксперты, руководители и сотрудники музеев из разных регионов России, а также стран ближнего зарубежья — Казахстана и Беларуси обсуждали насущные вопросы, стоящие сегодня перед отраслью.

Елена Харламова, директор Департамента музеев и внешних связей Министерства культуры РФ, поблагодарила РОСИЗО за то, что работа по организации стратегических сессий «Единая модель продвижения российских музеев» ведется на постоянной основе, и высказала мнение, что участники конференции уже могут давать обратную связь с точки зрения реализации замыслов.

«Компетенциями и опытом на сессиях делятся самые лучшие специалисты музейной отрасли, — отметила Елена Харламова. — К ним хочется прислушаться, получить совет, внедрить на практике и посмотреть на результат. У нас есть проект "Музейные маршруты России", в рамках которого как раз можно обсуждать воплощение этих проектов в жизнь».

Елена Михайловна предложила участникам стратегической сессии рассмотреть разные варианты продвижения их музеев.

«Прежде стоит разобраться, что конкретно музей планирует продвигать и каким образом. В каждом музее есть множество фондов, огромная палитра материалов. Но каждый ли сотрудник сможет за несколько секунд сказать, почему стоит посетить именно его музей?

Продвигать музей можно не только через коллекции или предметы. На привлечение внимания потенциальных посетителей стоит посмотреть шире — например, можно выбрать эмоцию, которую дарит музей, локацию, в которой он находится, ярких персонажей, которые посещали город и так далее. Важно подарить впечатления, которые вызовут у посетителя желание вернуться в музей еще раз», — подчеркнула спикер.

Генеральный директор РОСИЗО Ольга Галактионова в своем приветствии отметила, что стратегическая сессия «Единая модель продвижения российских музеев» проходит в четвертый раз.

«Сессия уже стала традиционной, и при этом она насыщена актуальной повесткой. Для коллег из музейного сообщества наше мероприятие — это площадка, на которой они обновляют знания о темах, в которых нужно оперировать только своевременными фактами. Наши спикеры делятся самой свежей информацией о нюансах авторского права, закупочной деятельности, противопожарной безопасности, современных мультимедийных технологиях, инструментах маркетинга и PR для привлечения посетителей. Музейщики получают на сессиях уникальный опыт реализации самых разных социальных и просветительских проектов, договариваются о коллаборациях, имеют возможность обменяться мнениями и подискутировать.

Мы видим востребованность и понимаем важность нашего проекта, поэтому будем продолжать его вести с учетом запросов от музейного сообщества», — сказала Ольга Галактионова.

Алексей Гореславский, генеральный директор Института развития интернета (ИРИ), рассказал, что главная задача института — поддержка создания и продвижения контента в интернете. Он привел следующие цифры: за последние два года в рамках более чем 1000 социально значимых проектов, поддержанных ИРИ, было создано 65 тыс. единиц контента — от постов в «Телеграме» до сериалов. Спикер рассказал о наиболее удачных совместных проектах в музейной сфере, в том числе об «АРТ-ПРОП» (с РОСИЗО), «1812» (с Музеем Москвы и Музеем-заповедником «Бородинское поле») и других.

«Мы в Институте развития интернета очень ратуем за базовый принцип: каждый должен заниматься своим делом. Например, создавать видео должен видеопродакшн, который делает это профессионально. Задача любого музея при продвижении тематики, которой он занимается, и фондов, которыми владеет, — найти хороших специалистов для упаковки контента. Как только вы находите себе партнера, который умеет это делать, можно считать, что задача на 75 процентов решена. Осталось сделать сам продукт. Но с профессионалами в производстве это не так сложно», — обратился Алексей Гореславский к участникам сессии.

Заведующий юридическим отделом РОСИЗО Виталий Илларионов посвятил свое выступление защите и управлению авторским правом, с которым неизбежно связана практически вся музейная деятельность. Он напомнил присутствующим, какие нормативно-правовые акты регулируют сферу интеллектуальной собственности и музейное дело, и разобрал конкретные кейсы из судебной практики.

Тему продолжил директор Ассоциации правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере изобразительного искусства УПРАВИС Эрик Раулевич Вальдес-Мартинес. Организация представляет сегодня права более 100 000 российских и зарубежных авторов, и на примере ее работы спикер рассказал о контрафактах, наиболее часто встречающихся ошибках музеев в сфере авторского права и проблемах взаимодействия с пользователями.

Перед участниками также с презентациями своих проектов выступили сотрудники музеев Казахстана и Беларуси, основатель и креативный продюсер ООО «ПИТЧ» (PITCH) Борис Кислицин, книжный обозреватель журнала «Правила жизни» и магазина «Подписные издания» Максим Мамлыга, преподаватель Российского государственного художественно-промышленного университета им. С.Г. Строганова Александра Дружинина, начальник контрактного отдела РОСИЗО Александр Югай, руководитель службы по связям с общественностью РОСИЗО Евгения Клюкач, исполнительный директор ГК «ПОЖТЕХНИКА» Антон Анненков.

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