Интерактивные форматы фестиваля «Времена и Эпохи. Победы России» отправят посетителей в далекое прошлое русской истории

Исторический фестиваль «Времена и эпохи» — это уникальная возможность заглянуть в прошлое в буквальном смысле слова: побывать в Византийском посольстве в домонгольской Руси и в штабе русской армии времен первой обороны Севастополя, в навигацкой школе Петра I и в лагере маркитантов на полях Бородинской битвы. Реконструкторы кропотливо воссоздают мельчайшие детали исторических периодов, а интерактивные форматы позволяют почувствовать дух времени и стать участником исторических событий.

Историю русского театра принято отсчитывать с 1756 года, когда императрица Елизавета Петровна собственноручно подписала Указ об учреждении государственного «Русского для представления трагедий и комедий публичного театра». Однако театрализованные представления были известны русским людям с глубокой древности: первые летописные упоминания о бродячих артистах – скоморохах, относятся к 1068 году, а фрески Софийского собора в Киеве, на которых изображены скоморошьи представления, датированы 1037 годом. Современные форматы театрализованных представлений, в том числе иммерсивные спектакли, позволяют зрителям стать непосредственными участниками действа.

На Тверском бульваре гости фестиваля смогут попасть на костюмированный бал Наташи Ростовой – героини романа Л.Н. Толстого «Война и мир». Желающих научиться танцевать в лучших традициях XIX в. ждут мастер-классы по вальсу, французской кадрили, мазурке, котильону.

Посетителей Пушкинской площади приглашают стать гостями Петровских ассамблей, познакомиться с правилами этикета и танцевальными па. Новатор и первооткрыватель европейских культурных традиций, Петр I учредил дворянские балы – так называемые ассамблеи, на которых гостей учили танцевать модные тогда менуэты и полонезы, давали советы, как вести непринужденные беседы с противоположным полом. Глубже прочувствовать атмосферу того времени поможет уличный поэтический спектакль «Арап Петра Великого» по произведениям А. С. Пушкина «Полтава» и «Медный всадник».

Погружаясь вглубь веков, гости фестиваля на Сретенском бульваре окажутся в Московском царстве XVI в. Здесь реконструкторы предстанут в образах стрельцов, пригласят посетителей в лучный тир и на выставку поместных войск, а уличный музыкальный театр века поможет почувствовать посадским москвичом эпохи русского средневековья.

Со школьных лет мы знаем о русских былинах и их героях. Услышать истории о подвигах русских богатырей можно на Цветном бульваре: реконструкторы воссоздали здесь лагерь русского князя домонгольских времен, а певцы и сказители помогут почувствовать дух того времени, рассказывая былины о подвигах великих князей и богатырей, о героических сражениях и славных победах.

Первая мировая война – важнейшее событие в истории России, которое по разным причинам плохо сохранилось в народной памяти. Ожившие картины начала XX в. предстанут перед зрителями на Чистопрудном бульваре. Уличный спектакль по книге А.И. Куприна «Юнкера» перенесет гостей площадки в знаменитое Московское Александровское училище, которое готовило офицерский состав для русской армии в период Первой мировой войны. Спектакль расскажет о преподавателях и воспитанниках училища, о первой юношеской любви и, конечно, о старой «удельной» Москве. Иммерсивный спектакль «Вокзальная площадь» отправит посетителей фестиваля в Москву начала прошлого века – лотошники, служащие, юнкера и обычные горожане в исторических костюмах расскажут о городской жизни тех далеких лет.

На Никитском бульваре гости фестиваля смогут перенестись из Москвы в Севастополь – город русской военно-морской славы. Реконструкторы и актеры прочтут воспоминания и письма участников героической обороны Севастополя, а зрители и участники действа узнают подлинные личные истории защитников города, который 349 дней отважно противостоял многотысячному десанту англичан и французов.

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