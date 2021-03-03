В год 800-летия Александра Невского пройдет серия мероприятий, посвященных юбилею великого полководца

В 2021 году в России отмечают 800-летие Александра Невского, Великого князя Владимирского, дипломата, защитника православия и полководца, за всю жизнь не проигравшего ни одной битвы и причисленного Русской Православной Церковью к лику святых.

Государственные музеи Московской области запланировали серию мероприятий, посвященных юбилею выдающегося полководца и государственного деятеля.

Наибольшее число программ подготовил Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник. В мае посетителям предложат образовательный проект «Урок в музее», познавательную программу «Полководцы и сражения», онлайн-проект «А знаете ли вы?», в сентябре – встречу в онлайн-формате «История одного экспоната», а с мая по декабрь гости музея смогут познакомиться с проектом «Экспонат крупным планом», посетив выставку «Покров с изображением Александра Невского XVII века».

Серпуховский историко-художественный музей в апреле предложит лекцию с элементами квеста для учащихся общеобразовательных школ «Храм Александра Невского в Серпухове», а Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей в мае – тематическую лекцию с показом слайд-шоу «Александр Невский как воплощение героизма и патриотизма. Служение Родине».

6 марта в пос. Тучково на хоккейной площадке по адресу Восточный микрорайон, д. 6/1 состоится «Турнир по хоккею с шайбой», приуроченный к празднованию 800-летия со дня рождения князя Александра Невского.

Фото – кадр из фильма «Александр Невский», СССР, 1938 год

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