«Садик-Огородик»: Вырастить овощи или посадить цветы можно в Парке Кузьминки

В Парке Кузьминки начал свою работу новый проект «Садик-Огородик» — это удивительный сад с цветниками, огородом, теплицами. В этом месте можно погулять, посмотреть, как выращивают те или иные растения, узнать об их истории и технологиях возделывания, а также самим поучаствовать в уходе за рассадой.

У многих лето ассоциируется с поездками в деревню и на дачу, где весь сезон кто-то из родных сажает, выращивает, пропалывает грядки, собирает ягоды и все в этом духе. Чтобы почувствовать себя огородником теперь можно просто приехать в Парк Кузьминки. Здесь представлено более 100 видов растений: от зеленого горошка, декоративной тыквы и лук-батун до георгин, мелиссы и княженики.

В «Садике-Огородике» посетители смогут отправиться увлекательное экскурсионное путешествие в мир растений вместе с жителем парка – Кузей. Кроме этого, можно принять участие в мастер-классе по росписи камней, сделать свой собственный домашний филиал огородика, освоить практические навыки по выращиванию рассады из семян и многое другое.

Все желающие также могут арендовать собственную грядку на весь летний сезон. Вырастить самую длинную морковку или душистый базилик поможет профессиональный садовод.

На территории «Садика-Огородика» оборудована уникальная сенсорная тропа, которую каждый желающих сможет преодолеть босиком. Состав дорожки: песок, сосновая кора, морская галька, керамзит, валуны, шишки и многое другое.

В завершении посещения гости смогут отдохнуть за чашечкой ароматного чая из трав, собранных в саду.

Зеленый оазис посреди шумного мегаполиса позволит отвлечься от городской суеты и подышать чистейшим воздухом, наполненным ароматами листвы и цветов.

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