В РГДБ открывается «Лаборатория диафильма»

13 июня 2022 года в Российской государственной детской библиотеке откроется «Лаборатория диафильма» – мастер-класс для детей и подростков по созданию диафильмов.

«Лаборатория диафильма» будет работать в рамках проекта «Диафильм. Онлайн», который РГДБ реализует вместе с Ассоциацией «Растим читателя» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В течение нескольких недель наставники – участники творческого объединения «Новый диафильм» художники-иллюстраторы Иван Балашов, Валерия Елунина, Надежда Суворова, Екатерина Казанцева, Ирина Иванова и детские писатели Валерия Дёгтева, Сергей Седов, Марина Москвина, Михаил Есеновский, Виктор Лунин проведут «лаборантов» по всем этапам: от изучения текста и создания кадроплана до раскадровки и создания полноценных эскизов, из которых будет собран макет диафильма. В ходе занятий каждый слушатель и сами художники нарисуют диафильмы по произведениям авторов – преподавателей мастер-класса. Затем специалисты РГДБ их оцифруют и разместят в виртуальном музее «Диафильм. Онлайн».

РГДБ открыла виртуальный музей диафильмов в 2021 году. На этой площадке можно посмотреть около пяти тысяч оцифрованных диафильмов из коллекции библиотеки, узнать о технологиях их создания, об истории студии «Диафильм», увидеть интерактивную выставку диапроекторов и работы художников. В дальнейшем в музее планируется разместить видео-интервью с создателями диафильмов, психологами, педагогами и библиотекарями о работе с этим медиа-форматом. Кроме этого артисты театра и кино поделятся своими воспоминаниями о семейных просмотрах и прочитают диафильмы из собрания РГДБ. Сегодня в реестре, который ведет библиотека на основе информации из открытых источников, содержится 11,8 тысяч записей о диафильмах разных студий. Между тем, на основе анализа уникальных кодов, которые начали применяться в 1949 году для идентификации плёнок, подсчитано, что только студия «Диафильм» за неполные 60 лет своего существования выпустила не менее 17 тысяч диафильмов.

По мнению специалистов РГДБ, по своим развлекательным, развивающим и образовательным составляющим диафильмы и по сей день имеют большой потенциал. Они способствуют приобщению к чтению и развитию читательских навыков. Теоретическое и практическое ознакомление с этапами создания диафильмов также полезно для развития творческих способностей, воображения, привычки глубже погружаться в текст и расширения кругозора. Полученные навыки могут пригодиться для работы в креативных индустриях.

Интерес к диафильмам подтверждается исследованием РГДБ, которое показало, что в детстве смотрели диафильмы 99% опрошенных родителей, из них 60% показывают их своим детям. Особое значение формат диафильма имеет для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

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