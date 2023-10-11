Каждый свой День рождения телеканал «МУЗ-ТВ» отмечает масштабно, не стала традиция прерываться и на этот раз. В Государственном Кремлевском Дворце прошел большой гала-концерт с участием звезд шоу-бизнеса. Поздравить любимый телеканал приехали Ольга Бузова, Полина Гагарина, Клава Кока, Лолита, Алсу, Люся Чеботина, Gayazovs Brothers, Jony, Shaman и многие другие.

Как всегда, звездные гости не только радовали зрителей своими суперхитами, но и удивляли шикарными нарядами. Так, Ольга Бузова выбрала для себя смелое и экстравагантное черное платье, Алсу была в сверкающем платье со стразами, а Лера Кудрявцева появилась на красной дорожке в обновленном образе – с укороченным каре и с челкой, которая звезде очень идет.

Открыл концерт один из главных хитмейкеров России Jony (на фото), а завершился праздник песней «Спектакль окончен» Полины Гагариной. Поддерживали драйвовую атмосферу ведущие: Юлианна Караулова и Стас Костюшкин, Лолита и Кобяков, Лера Кудрявцева и Константин Анисимов. На главной сцене страны было место и волшебству: за него отвечала Вселенная русских супергероев BY. Ее населяют персонажи, знакомые каждому из нас с детства, но в новой интерпретации: Баба Яга, Кощей Бессмертный, Змей Горыныч, Конёк-Горбунок и другие. У каждого из них – свои особенности и своя суперсила, а подарки от этой Вселенной заряжены не только волшебством, но и высокими технологиями.

Лолита

Лера Кудрявцева

Ольга Бузова

Концерт получился не только драйвовым с очень крутой энергетикой, но и по-настоящему ламповым. Каждый исполнитель поздравлял со сцены «МУЗ-ТВ» с Днем рождения и делался теплыми воспоминаниями, связанными с телеканалом. Так, Клава Кока рассказала, что когда приходила из школы домой, у нее всегда играл «МУЗ-ТВ». «Для меня это спутник по жизни», - отметила певица.

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