Инвестор из Санкт-Петербурга открыл производство керамики в Подмосковье

Компания «Паллада» из Санкт-Петербурга при содействии Корпорации развития Московской области запустила производство в Подмосковье на территории городского округа Богородский. Здесь инвестор будет производить вентилируемые фасады, кирпичи ручной формовки, черепицу.

«Объем инвестиций в проект компании «Паллада» составит более 200 млн рублей. На новом производстве уже создано 50 рабочих мест, в дальнейшем их число увеличится до 350. Помимо серийной продукции на предприятии будут выпускать интерьерную и экстерьерную керамику по индивидуальному заказу, в том числе для реставрации исторически значимых объектов Подмосковья», – рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Головное предприятие ООО «Паллада» расположено в Санкт-Петербурге. Одним из основных направлений деятельности компании является реставрация и воссоздание архитектурной художественной керамики. За счет нового предприятия в Подмосковье инвестор расширит производство керамической продукции, в том числе, черепицы, декоративной керамической облицовки печей и каминов, а также различных элементов для украшения храмов.

«Логистически мы улучшаем свою позицию – с северо-запада немного смещаемся на юг. На данный момент основные заказчики ООО «Паллада» – южные регионы. Например, сейчас мы изготавливаем партию черепицы для Крыма. Расширение коснется всей нашей деятельности – новое предприятие, большее количество квалифицированных работников, современные технологии. Есть ряд наработок, которые мы наконец сможем реализовать – на предприятии в Московской области есть для этого все технические условия: газ, электричество, необходимые площади. На своих предприятиях мы используем как российское, так и зарубежное оборудование. Производство сложное, творческое и эксклюзивное, поэтому технологи нашей компании мастерски сочетают самые разные линии оборудования», – отметил генеральный директор группы компаний «Паллада» Константин Лихолат.

20 лет назад компания «Паллада» была скромной мастерской площадью 100 квадратных метров, с одной маленькой печкой и небольшой командой сотрудников-энтузиастов. Сейчас у предприятия в Санкт-Петербурге десятки печей, керамическое производство полного цикла, художественные и реставрационные мастерские, обладающие всеми необходимыми лицензиями, архитектурно–проектный отдел, а также широчайших круг заказчиков и даже собственный музей с уникальной коллекцией архитектурной художественной керамики – «Керамарх», который расположен в стенах Петропавловской крепости.

«Ценно, что при участии КРМО развиваются такие предприятия, как ООО «Паллада». Сейчас компания производит порядка 2 тысяч кв.м черепицы в месяц, в ближайшие годы этот объем за счет запуска завода в Подмосковье увеличится в 5 раз. Поставки продукции будут осуществляться во все уголки нашей страны – от Калининграда до Владивостока. На новом предприятии будут создавать продукцию, которая имеет высокую художественную ценность. Это изразцовые облицовки печей и каминов, церковная керамика (иконостасы, престолы, жертвенники, киоты и другие предметы благоукрашения храмов). Причем речь идет не только о российских объектах – один из недавних заказов, выполненных предприятием, был отправлен в Грецию – это монументальные фасадные панно для храма Серафима Саровского в Салониках», – прокомментировал генеральный директор Корпорации развития Московской области Владимир Слипенькин.

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