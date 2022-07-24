Ирина Безрукова, Екатерина Шпица, Юлия Хадарцева и другие на премьере сериала «Наследие»

В столичном кинотеатре «Октябрь» состоялся премьерный показ сериала «Наследие». Автором и режиссером-постановщиком картины выступил Алексей Голубев. В ролях: Алексей Серебряков, Егор Бероев, Ольга Макеева, Татьяна Меженцева и другие.
Александр СТ
Анар Халилов
Анатолий Цой
Варвара Шмыкова
Виталий Гогунский
Екатерина Шпица
Ирина Безрукова
Наталья Рудова
Юлия Хадарцева
Фильм рассказывает о катастрофе, из-за которой существование человечества на Земле оказалось под угрозой. Для сохранения и восполнения популяции была запущена программа «Наследие». Однако, после 100 лет криогенного сна ученые столкнулись с большой проблемой: первое поколение людей совсем не такое, как они предполагали.
Премьерный показ сериала посетило немало звездных гостей: Ирина Безрукова, Екатерина Шпица, Варвара Шмыкова, Наталья Рудова, Юлия Хадарцева, Анатолий Цой, Анар Халилов, Виталий Гогунский и многие другие.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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