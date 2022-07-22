Восемь аниме, которые нужно посмотреть, чтобы быть в курсе тренда на японскую анимацию

Азиатская кинокультура развивалась постепенно: сначала ей были увлечены лишь фанаты, но со временем на аниме обратили внимание и крупные зарубежные студии, и международные фестивали. В последние годы наблюдается тренд на популяризацию кино Турции, Индии, Кореи и Японии. Онлайн-кинотеатр KION представляет подборку фильмов и сериалов, благодаря которой можно познакомиться с разными примерами азиатской анимации, которая уже покорила весь мир.

Для знакомства с жанром

«Волчица и пряности» (2008–2009, реж. Такэо Такахаси, Фумиаки Усуи)

Одно из самых популярных аниме в типичном для Японии сеттинге европейского Средневековья с элементами фэнтези. В мире «Волчицы и пряностей» жители деревни освоили эффективные посевные технологии и больше не поклоняются богине урожая Холо. Поэтому она заскучала и решила вернуться на родину. Для этого она познакомится со странствующим торговцем Крафтом Лоуренсом, превратившись в девушку с лисьим хвостом и ушками.

«Унесенные призраками» (2001, реж. Хаяо Миядзаки)

Хаяо Миядзаки — один из основателей студии Ghibli, бог японской анимации, его каждый проект называют шедевром. «Унесенные призраками» 19 лет были самой кассовой картиной Японии, выиграли главный приз Берлинского кинофестиваля и получили премию «Оскар» за лучший анимационный полнометражный фильм. Девочка Сэн вместе с родителями переезжает из мегаполиса в деревню, они путаются в дороге и находят город, населенный духами и божествами.

Что посмотреть тем, кто видел всё

«Дети моря» (2019, реж. Аюму Ватанабэ)

Философская картина об истоках жизни. Школьница средних классов Руки на летних каникулах приезжает приезжает к отцу, работающему в океанариуме. Там она знакомится с братьями Уми и Сорой, их 10 лет назад нашли дайверы около Филиппин, они не могут долго находиться на Солнце и понимают язык китов.

«Любит — не любит» (2020, реж. Тосимаса Куроянаги)

Идеальный фильм для женской аудитории с говорящим названием. На вокзале незнакомая девушка просит у Юны денег на проезд, обещает их вернуть, оставив в залог свой браслет. Испуганная Юна соглашается. На следующий день они встречаются и оказываются соседями, влюбленными в общих друзей.

Хиты, которые нельзя пропустить

«Эхо Террора» (2014)

В крупном токийском небоскребе произошел взрыв, но нет никаких жертв, людей заранее вывели из здания сами преступники. Они выкрали прототип атомной бомбы и угрожают его взорвать, если власти не расшифруют их послания и не откроют свои тайны обществу.

«Сад изящных слов» (2013, реж. Макото Синкай)

Режиссер фильма Макото Синкай в Японии считается вторым режиссером после Хаяо Миядзаки. Многие знают о его хитах «Твое имя» (2016) и «Дитя погоды» (2019), но особо внимания заслуживает полный японской поэзии «Сад изящных слов». 15-летний Такао мечтает стать обувным мастером, в дождливые дни он прогуливает школу, приходит в парк и рисует макеты изделий. Там он встречает молчаливую женщину Юкио, она читает книги, пьет пиво и ест шоколад.

Шедевры главной японской анимационной студии Миядзаки

«Еще вчера» (1991, реж. Исао Такахата)

С Исао Такахатой Хаяо Миядзаки познакомился еще в начале карьеры, у них разные творческие методы: Миядзаки последовательно усложняет свои миры, Такахата же экспериментирует с жанрами и техниками анимации. Его «Еще вчера» — тихая драма о женщине Таеко, которая перед важным решением в жизни вспоминает свое прошлое, отношения со строгими родителями и первую влюбленность.

«Воспоминания о Марни» (2014, реж. Хиромаса Ёнэбаяси)

Хиромаса Енэбаяси — один из лучших аниматоров Ghibli, которому Миядзаки хотел передать управление студией, но Хиромаса создал свою студию Ponoc. Еще под крылом великого мастера он создал мирую картину о взрослении «Воспоминания о Марни». У двенадцатилетней девочки Анны плохое здоровье, поэтому каждое лето она проводит в деревне. Ей не интересны дети ее возраста, ее больше увлекает живопись. Жизнь Анны меняется, когда она встречает красивую девушку, живующую в шикарном особняке на острове.

С другими картинами японской анимации можно ознакомиться в специальной подборке онлайн-кинотеатра KION «Аниме».

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