Илья Гуров презентовал новую пластинку «1989»

Певец, писатель, автор песен для себя и других артистов Илья Гуров презентовал свежую пластинку «1989», в которую вошли 15 треков. Прошлый год был достаточно успешным для артиста, он стал лауреатом нескольких премий, ведущим концертов холдинга MusicBox, прошедших в рамках Московского Урбанистического Форума и Дня Города Москвы, а так же прочно обосновался в светской хронике глянцевых изданий. В этом году молодой человек решил не сдавать своих позиций и уже анонсировал выход 4 видеоклипов и сольный концерт.

«Большое выступление, приуроченное к выходу этого диска состоится 24 июля в Мумий Тролль Баре на Арбате, дата выбрана неслучайно — на сцене я отмечу свой день рождения, а так же презентую ряд проектов, вход свободный — буду рад видеть каждого. Альбом «1989», посвящен людям, которые родились в один год со мной – это логичное завершение определенного этапа в моей деятельности, который я посвятил знаковым событиями в своей жизни, я уверен, что каждый найдет в этой пластинке песню себе по душе. Собирая по крупицам материал с 2016 года, что-то мы переписали и переделали с моим саунд-продюсером и соавтором Дмитрием Рязановым, что-то создали с нуля. Без лишней скромности скажу, что я очень горжусь этой работой, но её бы не случилось если бы в моей жизни не появилась руководитель пиар-агентства RoyalPR Виктория Заикина и кот Элтон — моя поддержка и опора. Это очень личный релиз, искренний, в котором я обнажаю всю свою душу и который основан на реальных событиях жизни. Будьте счастливы и любите взаимно. Всегда», — рассказал читателям АртМосковии Илья Гуров.

Релиз вышел в Издательстве «Монолит» 20 июня 2024 года.