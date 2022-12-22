«Ирония Судьбы»: клип Копёнкина предлагает альтернативный финал культовой ленты

В преддверии Нового года Копёнкин выпустил новый клип на песню «Ирония судьбы», в котором вернулись и получили новую жизнь всем знакомые персонажи. Добрый трек о любви и чудесах способен «зажечь огоньки» даже для тех, кто еще не успел найти новогоднее настроение.

Ничто не создает праздничную атмосферу лучше любимых новогодних песен и классических фильмов, под которые накрывается новогодний стол. В новом клипе Копёнкина с теплой ностальгической улыбкой обыгрываются известные сцены из советского фильма «Ирония судьбы, или с легким паром»: резкое пробуждение Жени Лукашина от воды из чайника, ревность Ипполита с тепленькой водой в душе и, конечно, душевные песни под гитару за столом.

Вот только музыкант исполнил желание многих зрителей и подарил героям новый финал, который уже не кажется таким несправедливым и жестоким. Ведь в Новый год каждый заслуживает быть счастливым. Песня Копёнкина «Ирония судьбы» несет ощущение волшебства и маленьких чудес, которые происходят в каждом доме под бой курантов.

«Мы хотели поделиться атмосферой праздника и добром со зрителями. Никому не хочется отмечать Новый год в пустой квартире или замерзнуть на улице после принятия душа при полном параде. Пусть ирония вашей судьбы будет «искючительно» доброй, а песни за столом под гитару - в хорошей компании», – говорит Копёнкин.

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