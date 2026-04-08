Искусство, которому 8000 лет: почему резьба по бивню мамонта ценится на уровне музейных экспонатов

В начале 2026 года внимание профессионального художественного сообщества было приковано к Гуанчжоу, где ранее состоялся китайско-российский симпозиум, посвященный сотрудничеству в сфере нематериального культурного наследия — искусства резьбы по бивню мамонта. Направление, насчитывающее более 8000 лет истории, сегодня переживает новый этап в качестве формы культурной дипломатии, как премиальный арт-объект и инвестиционный актив.

Соорганизатором мероприятия с российской стороны выступила компания Luxpodarki. Президент компании Анжелика Кулагина, принявшая участие в симпозиуме, подчеркнула, что российский рынок только начинает открывать для себя этот сегмент. По ее словам, изделия из бивня мамонта — это не просто предметы роскоши, а произведения уровня музейных коллекций, обладающие высокой ликвидностью и ограниченным предложением.

Особый интерес вызывает сам материал. В отличие от слоновой кости, оборот которой строго регулируется, бивень мамонта легален и добывается в условиях вечной мерзлоты, в том числе на территории России, где основным регионом добычи является Республика Саха. Это делает изделия не только этически приемлемыми, но и символически значимыми: древнейший природный материал обретает новую жизнь в руках современных мастеров.

Китайская школа резьбы по кости считается одной из самых сильных в мире, а провинция Гуандун ее историческим центром. Здесь сформировалась уникальная традиция, уходящая корнями во времена династии Тан. За столетия она превратилась в сложнейшее искусство, сочетающее техническую виртуозность и философскую глубину. Темы работ посвящены благополучию, гармонии, долголетию: они отражают культурный код региона и делают каждое изделие не просто эстетически ценным, а по-настоящему символическим объектом.

Особое место занимает техника «шаров призрачной работы» — многослойных сфер, вырезанных из цельного куска бивня. Каждый слой материала внутри такого шара подвижен, а сама конструкция требует ювелирной точности. Легендарная династия мастеров Вэн на протяжении пяти поколений доводила эту технику до совершенства: от 11 слоев у основателя Вэн Учжана до рекордных 57 слоев у Вэн Яосяна. Толщина некоторых элементов не превышает долей миллиметра, что делает такие работы практически недостижимыми для повторения.

Современные мастера продолжают эту традицию, поднимая ее на новый уровень. Один из наиболее известных — Чжу Чуншен, чьи произведения 5 раз удостаивались Золотой премии Китайской ассоциации искусств и ремесел. Его масштабная работа «Тысяча сосудов, воспевающих процветание» была представлена на выставке национальных шедевров в Шанхае, а экспозиции проходили в Пекине и Гонконге. Его творчество демонстрирует, как древняя техника может существовать в современном художественном контексте, сохраняя при этом статус элитарного искусства.

Не менее важную роль играют мастера традиционной школы, такие как Ли Бин Чен, продолжающие развивать классические техники резьбы. Процесс создания каждого изделия остается неизменным на протяжении веков: от разработки эскиза до тончайшей ручной полировки. Сегодня используются десятки приемов резьбы, позволяющих создавать сложные композиции от миниатюрных ювелирных изделий до крупных скульптурных форм.

Анжелика Кулагина отмечает, что именно сочетание древней традиции и современного мастерства формирует уникальную ценность этих объектов. По ее оценке, российская аудитория все активнее воспринимает такие изделия не только как подарки, но и как долгосрочные инвестиции. Ограниченность сырья, сложность производства и высокий уровень художественного исполнения делают их сопоставимыми с произведениями признанных мастеров декоративно-прикладного искусства.

Симпозиум в Гуанчжоу стал важным шагом в развитии культурного и делового сотрудничества между Россией и Китаем. Речь идет не только о торговле, но и о создании новой инфраструктуры для продвижения этого вида искусства: выставках, образовательных проектах и формировании коллекционного рынка. Широкий резонанс в китайских СМИ лишь подтвердил значимость события.

Для России это направление становится настоящим открытием. Изделия из бивня мамонта — это эксклюзив, который только начинает входить на рынок, формируя новую категорию премиального искусства. Они соединяют в себе историю длиной в тысячелетия, выдающееся мастерство и инвестиционный потенциал. Именно такие объекты со временем становятся редкостью, а значит, приобретают еще большую ценность. И сегодня у российских коллекционеров появляется возможность быть в числе первых, кто открывает для себя это уникальное искусство.