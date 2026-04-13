В сингапуре стартовал Фестиваль российского кино Сингапур 2026. Фестиваль проходит деловой сессии XI Российско-Сингапурского бизнес-диалога. Мероприятие организовано РОСКИНО при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, а также при содействии Посольства Российской Федерации в Сингапуре и Образовательного центра Российско-Сингапурского Делового Совета.

«Показ фильмов «Красный шелк» и «Яга на нашу голову» на Фестивале российского кино в Сингапуре — важный шаг в укреплении международного интереса к современному российскому кино. «Яга на нашу голову» — это новая интерпретация российского фольклора, которая переосмысляет знакомые образы для семейной аудитории. В свою очередь, «Красный шёлк» подтвердил высокий зрительский интерес как в России, так и за рубежом, став самым успешным российским фильмом в зарубежном прокате по итогам 2025 года. Это показал и прокат в Китае, где фильм собрал порядка 2 миллионов долларов. Развитие этой истории продолжится: в настоящее время ведётся работа над новым фильмом франшизы — «Чёрный шёлк», выход которого запланирован на 31 марта 2027 года. Мы уверены, что оба проекта достойно представят российский кинематограф за рубежом и найдут отклик у международной аудитории», — отметила генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова.

Art Pictures Distribution представляет на фестивале сразу два проекта. Среди них — шпионский детектив российско-китайского производства «Красный шелк» (реж. Андрей Волгин), проданный в 48 стран мира. Действие картины разворачивается в 1927 году в Транссибирском экспрессе, где под видом пассажиров скрываются разведчики и преступники, охотящиеся за секретными документами. Роли в картине исполнили Милош Бикович, Глеб Калюжный, Елена Подкаминская, Гоша Куценко и другие.

Также в программе — комедия «Яга на нашу голову» (реж. Александр Войтинский). Фильм рассказывает о десятилетнем Пете и его воспитательнице, которая оказывается утратившей магические силы Ягой. Главные роли в проекты исполнили Светлана Ходченкова, Юрий Колокольников, Максим Лагашкин и другие.

«Участие в Фестивале российского кино в Сингапуре открывает для нас дополнительные возможности по продвижению российских проектов на международных рынках. Мы представляем фильмы, которые сочетают жанровую привлекательность и универсальные темы, понятные зрителям в разных странах. «Красный шелк» уже показал свою востребованность на международном рынке — семейная картина «Яга на нашу голову» также обладает высоким экспортным потенциалом. Мы уверены, оба фильма найдут отклик у сингапурской аудитории и профессионального сообщества», — прокомментировала генеральный директор Art Pictures Distribution Анастасия Корчагина.