«Конь в пальто!»: коллекция каллендарей-постеров к Году Красной Огненной Лошади (2026)

Дорогие друзья, уважаемые коллеги, партнёры, читатели!

Редакция СМИ АртМосковия и художники Творческой мастерской бренда NESNOVA, ivart.tv подготовили для вас коллекцию календарей-постеров на 2026 год.

Все календари формата А3. PDF-файлы календарей можно скачать по предложенным ссылкам и использовать в личных* целях совершенно и абсолютно бесплатно! Это значит, что вы их можете распечатывать самостоятельно, украшать ими свой дом, квартиру, офис, рабочее место, дарить друзьям, близким, коллегам, смотреть и наслаждаться иллюстрациями на известную шутку.

Пусть наш труд радует вас, а наступающий год принесёт вам всего самого лучшего, доброго, правильного!

«Кто? Кто? Конь в пальто!». Цыган (по мотивам фильмов Н.С. Михалкова). PDF

«Кто? Кто? Конь в пальто!». Хиппи. PDF

«Кто? Кто? Конь в пальто!». Мажор. PDF

«Кто? Кто? Конь в пальто!». Модная Красная Огненная Лошадка (символ 2026 года). PDF

«Кто? Кто? Конь в пальто!». Ожидание встречи в переходе станции метро «Китай-город». PDF

«Кто? Кто? Конь в пальто!». Like a Boss. Вар. 01. PDF

«Кто? Кто? Конь в пальто!». Like a Boss. Вар. 02. PDF

«Кто? Кто? Конь в пальто!». Офис-менеджер. PDF

«Кто? Кто? Конь в пальто!». Вар. 01. PDF

«Кто? Кто? Конь в пальто!». Вар. 02. PDF

«Кто? Кто? Конь в пальто!». Бо Джек (по мотивам известного анимационного сериала). PDF

«Кто? Кто? Конь в пальто!». В поле. Вар. 01. PDF

«Кто? Кто? Конь в пальто!». В поле. Вар. 02. PDF

«Кто? Кто? Конь в пальто!». Тарковщина. PDF

«Кто? Кто? Конь в пальто!». Assassin’s Creed (по мотивам культовой компьютерной игры). PDF

«Кто? Кто? Конь в пальто!». – Ты не пройдёшь! (с) Гэндальф. PDF

___________

*Использование электронных макетов календарей в коммерческих целях запрещено.