1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

«Конь в пальто!»: коллекция каллендарей-постеров к Году Красной Огненной Лошади (2026)

конь в пальто - серия календарей на 2026 год

Дорогие друзья, уважаемые коллеги, партнёры, читатели!

Редакция СМИ АртМосковия и художники Творческой мастерской бренда NESNOVA, ivart.tv подготовили для вас коллекцию календарей-постеров на 2026 год.

Все календари формата А3. PDF-файлы календарей можно скачать по предложенным ссылкам и использовать в личных* целях совершенно и абсолютно бесплатно! Это значит, что вы их можете распечатывать самостоятельно, украшать ими свой дом, квартиру, офис, рабочее место, дарить друзьям, близким, коллегам, смотреть и наслаждаться иллюстрациями на известную шутку.

Пусть наш труд радует вас, а наступающий год принесёт вам всего самого лучшего, доброго, правильного!

конь в пальто - серия календарей на 2026 год

«Кто? Кто? Конь в пальто!». Цыган (по мотивам фильмов Н.С. Михалкова). PDF

конь в пальто - серия календарей на 2026 год

«Кто? Кто? Конь в пальто!». Хиппи. PDF

конь в пальто - серия календарей на 2026 год

«Кто? Кто? Конь в пальто!». Мажор. PDF

конь в пальто - серия календарей на 2026 год

«Кто? Кто? Конь в пальто!». Модная Красная Огненная Лошадка (символ 2026 года). PDF

конь в пальто - серия календарей на 2026 год

«Кто? Кто? Конь в пальто!». Ожидание встречи в переходе станции метро «Китай-город». PDF

конь в пальто - серия календарей на 2026 год

«Кто? Кто? Конь в пальто!». Like a Boss. Вар. 01. PDF

конь в пальто - серия календарей на 2026 год

«Кто? Кто? Конь в пальто!». Like a Boss. Вар. 02. PDF

конь в пальто - серия календарей на 2026 год

«Кто? Кто? Конь в пальто!». Офис-менеджер. PDF

конь в пальто - серия календарей на 2026 год

«Кто? Кто? Конь в пальто!». Вар. 01. PDF

конь в пальто - серия календарей на 2026 год

«Кто? Кто? Конь в пальто!». Вар. 02. PDF

конь в пальто - серия календарей на 2026 год

«Кто? Кто? Конь в пальто!». Бо Джек (по мотивам известного анимационного сериала). PDF

конь в пальто - серия календарей на 2026 год

«Кто? Кто? Конь в пальто!». В поле. Вар. 01. PDF

конь в пальто - серия календарей на 2026 год

«Кто? Кто? Конь в пальто!». В поле. Вар. 02. PDF

конь в пальто - серия календарей на 2026 год

«Кто? Кто? Конь в пальто!». Тарковщина. PDF

конь в пальто - серия календарей на 2026 год

«Кто? Кто? Конь в пальто!». Assassin’s Creed (по мотивам культовой компьютерной игры). PDF

конь в пальто - серия календарей на 2026 год

«Кто? Кто? Конь в пальто!». – Ты не пройдёшь! (с) Гэндальф. PDF

___________
*Использование электронных макетов календарей в коммерческих целях запрещено.

