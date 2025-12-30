Дизайнер модной одежды Динара Садекова в коллаборации с АртМосковией выпустила календарь на 2026 год

Коллаборация известного дизайнера модной одежды для домашних животных бренда #SDR_petwear Динары Садековой и редакции СМИ АртМосковия по выпуску календарей с моделями и пушистыми питомцами стала уже ежегодной традицией. Ниже мы публикуем страницы календаря с фотографиями моделей — участников презентация, показов и модных шоу Динары Садековой и их отзывы по случаю выхода в свет календаря Д. Садековой на 2026 год.

Впервые в этом году мы публикуем файл печати календаря, в том виде, в котором он уходил в печать: PDF-файл находится в свободном доступе и доступен для скачивания всем желающим.

— Дорогие друзья! В преддверии нового года, хочу выразить благодарность за возможность участия в мероприятиях Динаре Садековой и редакции АртМосковии! Процветания и благополучия Вам! Новых побед и достижения всех целей! С Новым 2026 годом, друзья! — Иванова Анастасия.

— Ура! Мои поздравления и восхищения! В очередной раз команда Динары Садековой будет блистать на страницах календарей прекрасного издательства АртМосковия. Желаю, чтобы наш совместный союз в дальнейшем только укреплялся и успех «ходил за нами по пятам», — Наталья Богачёва.

— С огромным удовольствием хочу поздравить Всех с выходом календаря! Этот проект – настоящее произведение искусства! Перелистывая страницы каждого месяца, я поражаюсь уникальностью, стилем и креативным подходом, которые делают его особенным и неповторимым. 2025 год — это завершающий год и, что ты в этом году наработал и посеял, то такие плоды в 2026 году и будешь собирать.

У нас были и показы с собачками, и мероприятия разного уровня, и СМИ, и журналы и все это заслуга нашего дизайнера Динары Садековой! Хочу выразить Динаре огромную благодарность за ее неиссякаемую энергию, желание творить, вдохновлять и нести красоту в люди!!! и 2026 год — будет годом еще более богатым на яркие события, красоту, шик и блеск!.. Желаю Всем вдохновения и новых свершений!… С Новым годом!.. — Светлана Шаламова.

— Дорогая АртМосковия! Искренне благодарю Вас за великолепный проект выпуска корпоративного календаря на 2026 год вместе с брендом #SDR_petwear и талантливым дизайнером Динарой Садековой. Было невероятно приятно познакомиться с Динарой лично и оценить её творческий подход и потрясающие модели одежды для наших любимых питомцев. От всей души поздравляю Всю команду АртМосковии с наступающим Новым годом! Желаю Вам новых творческих успехов, вдохновения и ярких проектов впереди, — с уважением, Лидия Селиверстова.

— Я очень рада, что в 2025 году познакомилась с прекрасной Динарой Садековой. Мне посчастливилось участвовать в показах с милыми собачками в дизайнерской одежде от Динары. Пусть 2026 год будет насыщен новыми событиями и знакомствами и принесёт много положительных эмоций и ярких впечатлений, — Нина Гуценко.

* * *

— Хочу сказать огромное спасибо за эту возможность, за доверие и за сотрудничество. Благодарю Редакцию СМИ АртМосковия за такие красивые календари — для нас это ещё одно подтверждение, что мы движемся вперёд и делаем это вместе. Спасибо каждому, кто принял участие в этом проекте. Я искренне ценю всех, кто был рядом, поддерживал, участвовал, вкладывал душу. Всех люблю и очень уважаю. Этими календарями мы красиво завершаем этот успешный год и с уверенностью входим в новый — Год Огненной Лошади. Пусть впереди будет много успехов, светлая и чистая дорога, а всё задуманное обязательно исполнится и реализуется, — Динара Садекова.

— Отдельный подарок на Новый год — Год Огненной Лошади для всех приготовила и редакция АртМосковии. Участники редакции подготовили серию тематических календарей-постеров с серьезными, забавными и даже смешными картинками, посвященных лошадям — этих красивых и грациозных животных. Любой желающий может перейти по ссылке, скачать понравившийся файл PDF и распечать. С Новым годом! — Ольга Неснова, главный редактор СМИ АртМосковия.

От редакции:

