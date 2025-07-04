Серия календарей-постеров «Миры Говарда Лавкрфта» формата А3 на 2026. Выпуск приурочен к 135-летию Мастера и сооснователя литературы жанра ужасов. Над календарями работали художники направления digital-art редакции АртМосковия и Творческой мастерской бренда NESNOVA™.
Календари продаются на следующих условиях:
- Для личного и некоммерческого пользования: файл PDF для печати – 100 руб. (Печать можно произвести в любом печатном салоне).
- Для коммерческого использования: файл PDF + EPS – 2500 руб. (Неисключительная лицензия).
- Для коммерческого использования: файл PDF + EPS – 7500 руб. (Исключительная лицензия).
- Для издательств! Возможно приобретение макетов всей серии.
По вопросам приобретения писать: info@artmoskovia.com или WhatsApp +79251310870. Время ответа – 30 мин.
Оплата производится через платежный сервис Юмани.