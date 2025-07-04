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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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«Миры Говарда Лавкрфта»

editor
By editor
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миры говарда лавкрафта - календарь-постер формат А3, 2026 год

Серия календарей-постеров «Миры Говарда Лавкрфта» формата А3 на 2026. Выпуск приурочен к 135-летию Мастера и сооснователя литературы жанра ужасов. Над календарями работали художники направления digital-art редакции АртМосковия и Творческой мастерской бренда NESNOVA™.

Календари продаются на следующих условиях:

  • Для личного и некоммерческого пользования: файл PDF для печати – 100 руб. (Печать можно произвести в любом печатном салоне).
  • Для коммерческого использования: файл PDF + EPS – 2500 руб. (Неисключительная лицензия).
  • Для коммерческого использования: файл PDF + EPS – 7500 руб. (Исключительная лицензия).
  • Для издательств! Возможно приобретение макетов всей серии.

По вопросам приобретения писать: info@artmoskovia.com или WhatsApp +79251310870. Время ответа – 30 мин.

Оплата производится через платежный сервис Юмани.

миры говарда лавкрафта - календарь-постер формат А3, 2026 год

миры говарда лавкрафта - календарь-постер формат А3, 2026 год

миры говарда лавкрафта - календарь-постер формат А3, 2026 год

миры говарда лавкрафта - календарь-постер формат А3, 2026 год

миры говарда лавкрафта - календарь-постер формат А3, 2026 год

миры говарда лавкрафта - календарь-постер формат А3, 2026 год

миры говарда лавкрафта - календарь-постер формат А3, 2026 год

миры говарда лавкрафта - календарь-постер формат А3, 2026 год

миры говарда лавкрафта - календарь-постер формат А3, 2026 год

миры говарда лавкрафта - календарь-постер формат А3, 2026 год

миры говарда лавкрафта - календарь-постер формат А3, 2026 год

миры говарда лавкрафта - календарь-постер формат А3, 2026 год

миры говарда лавкрафта - календарь-постер формат А3, 2026 год

миры говарда лавкрафта - календарь-постер формат А3, 2026 год

миры говарда лавкрафта - календарь-постер формат А3, 2026 год

миры говарда лавкрафта - календарь-постер формат А3, 2026 год

миры говарда лавкрафта - календарь-постер формат А3, 2026 год

миры говарда лавкрафта - календарь-постер формат А3, 2026 год

миры говарда лавкрафта - календарь-постер формат А3, 2026 год

миры говарда лавкрафта - календарь-постер формат А3, 2026 год

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