Гоголь в топе: что школьники читали на каникулах

«Вечера на хуторе близ Дикханьки». Иллюстрация к произведнию Н.В. Гоголя © NESNOVA™ VIPART24.RU
Книжный сервис Строки провел исследование среди учащихся, чтобы выяснить, как часто подростки читают во время летних каникул и какие произведения предпочитают. Опрос проведен аналитиками МТС Медиа в августе 2025 года, в нем приняло участие более 600 школьников, перешедших в 7-11 классы.

В ходе опроса выяснилось, что свыше 30 книг этим летом осилили только 2% респондентов. Самыми увлеченными читателями оказались будущие восьмиклассники — каждый десятый из них прочитал от 21 до 30 книг. А вот одиннадцатиклассники оказались в числе самых занятых: 68% ограничились максимум десятью книгами.

Для школьников лето 2025 прошло под знаком классики — Николай Гоголь, Лев Толстой, Федор Достоевский и Александр Пушкин составили школьникам компанию на каникулах. Среди учеников седьмых классов 44% читали «Тараса Бульбу» Николая Гоголя, 36% — «Дубровского» Александра Пушкина, а 20% — «Тихий Дон» Михаила Шолохова. В числе восьмиклассников 48% также познакомились с «Тарасом Бульбой», 39% — с «Капитанской дочкой» Пушкина и 30% — с «Шинелью» Гоголя. Не отставали и девятиклассники: 34% прочли «Тараса Бульбу», по 33% — «Шинель», «Ревизора» и «Мертвые души» Гоголя, а еще 28% — «Евгения Онегина» Пушкина. Переходящие в десятый класс читали «Преступление и наказание» Федора Достоевского (31%), «Горе от ума» Александра Грибоедова (27%), «Грозу» Александра Островского и «Войну и мир» Льва Толстого — по 23%. Наконец, перед выпускным классом 27% школьников прочли «Мертвые души», 31% — «Отцов и детей» Ивана Тургенева, а 28% — «Горе от ума».

Летом книги не только читали, но и слушали: 48% школьников выбирали аудиоформат, чтобы знакомиться с классикой в дороге или на прогулке. Чаще всего аудиоверсию включали будущие девятиклассники (60%). Самыми популярными книгами для прослушивания стали «Тарас Бульба» (18%), «Капитанская дочка» (13%), экранизацию которой готовит онлайн-кинотеатр KION, а также «Ревизор», «Мертвые души» и «Дубровский» (по 10%).

Классика остается живой: 24% старшеклассников (10-11 классы) хотят увидеть новые экранизации «Мертвых душ», 19% — «Евгения Онегина», по 15% «Тараса Бульбу» и «Дубровского». Младшеклассники (будущие 7-9 классы) ждут новых экранизаций «Тараса Бульбы» (23%), «Мертвых душ» (20%), «Дубровского» и «Войны и мира» (по 16%).

Опрос также показал, что родители перестают быть главным ориентиром в выборе литературы: меньше всего к их советам прислушиваются будущие восьмиклассники (всего 16%). Все чаще школьники ориентируются на книжных блогеров — особенно семиклассники и одиннадцатиклассники.

