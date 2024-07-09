Илья Дубинский выступил на Форуме непрерывного образования

3 июля 2024 года в рамках Международной выставки-форума «Россия» на Форуме непрерывного образования прошло заседание Экспертного совета при Комитете Государственной Думы по науке и высшему образованию по вопросам ДПО, переподготовки и непрерывного образования на тему «Непрерывное образование в эпоху трансформации системы профессионального образования: возможности, тренды, нормативно‐правовые вопросы».

В дискуссии приняли участие заместитель GR-директора компании «Нетология» Марина Гиря, основатель Группы компаний IPR MEDIA Наталья Иванова, директор Ассоциации негосударственного образования, проректор Университета «Синергия» Роман Султанов, модератор — научный руководитель Экспертно-аналитического центра «Научно–образовательная политика» (НОП) Евгений Сженов.

На заседании с докладом «Нормативные сроки и объемы обучения и возможности для широкого использования в обучении адаптивных образовательных технологий» выступил директор по образовательным продуктам и технологиям CUSTIS Илья Дубинский:

«Адаптивное обучение — новая мощная образовательная технология, позволяющая выстраивать индивидуальные образовательные траектории внутри курсов и дисциплин, ориентируясь на текущий уровень знаний человека, опыт и способности к обучению.

Основные положительные качества:

широкая доступность и экономичность (как у «традиционного» онлайн образования);

очень высокое качество обучения, гарантированное достижение заданного целевого результата обучения (всё, что учащийся должен выучить, на должном уровне);

учащиеся следуют индивидуальным траекториям обучения внутри курса/дисциплины, как следствие, разные учащиеся тратят на освоение материала разное время.

Это наглядно демонстрируется отечественным платформенным сервисом «Адаптедия».

К сожалению, одна из главных выгод адаптивного обучения – эффективность и экономия времени учащегося — делает адаптивные курсы «неклассифицируемыми»: нет единого для всех учащихся аудиторного времени.

Необходимо заменить (дополнить) требование обучения определенному объему (в часах) материала требованием достижения определенных образовательных результатов и адекватным контролем его выполнения».