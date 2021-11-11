Новый сезон конкурса «Синяя птица» открывает новых звезд

21 ноября 2021 года Всероссийский конкурс юных талантов «Синяя птица» на телеканале «Россия» в восьмой раз соберет на своей сцене самых одаренных детей страны. И вновь – вся власть талантам, смелым, ярким, неудержимым! В этом сезоне зрителей ждет много открытий, новые лица в жюри и неподдельные эмоции. Главное остается неизменным: участники конкурса – уже настоящие мастера своего дела, и они готовы заявить о себе.

Новый сезон

Для талантливого человека нет ничего невозможного: даже если ему совсем немного лет, он уже может покорить своим искусством не только большую страну, но и весь мир. Конкурсантам «Синей птицы» подвластны любые жанры: они поют и танцуют, играют на музыкальных инструментах, выполняют немыслимые трюки, летают над сценой и катаются на льду, читают стихи, прозу и даже рэп. Эти дети, которые сегодня только пробуют себя на сцене конкурса, уже завтра будут представлять Россию на крупнейших международных площадках – музыкальных, спортивных, театральных – на высоком профессиональном уровне.

Жюри

В новом сезоне к ректору Академии русского балета А.Я. Вагановой Николаю Цискаридзе, пианисту-виртуозу Денису Мацуеву и народному артисту России Сергею Безрукову присоединятся народная артистка России Марина Неелова и молодой, но уже признанный композитор Кирилл Рихтер – один из лидеров неоклассического направления музыки в России. В креслах судей они окажутся впервые, но возможность оценить таланты ребят из «Синей птицы» у них уже была. Выпускники предыдущих сезонов наравне с известными артистами участвовали в концерте на Байконуре и в акции Памяти «22 июня, ровно в 4 часа…» в парке «Зарядье». Оценивать конкурсантов по-прежнему будут и зрители – их голоса помогут участникам пройти в финал.

Ведущая конкурса «Синяя птица» – Дарья Златопольская.

Премьера нового сезона Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица». С 21 ноября, в 18:40 на телеканале «Россия».

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