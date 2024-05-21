История Зеленого театра на ВДНХ

Каждое лето в Зеленом театре ВДНХ на сцене под открытым небом москвичей и гостей столицы ждут концерты популярных эстрадных артистов и легенд отечественного рока, яркие театральные постановки, юмористические стендап-шоу и творческие вечера. К открытию нового летнего сезона ВДНХ рассказывает об истории объекта культурного наследия федерального значения — Зеленого театра.

Зеленый театр ВДНХ — современный концертный зал на 3000 мест под открытым небом, где проходят выступления популярных музыкальных коллективов и исполнителей. Это одно из любимых мест досуга москвичей и гостей столицы.

В новом летнем сезоне посетителей ждет много удивительного. Меломаны будут наслаждаться симфонической музыкой и подпевать музыкантам любимых групп, например, «Мельнице», «Сургановой и Оркестру». Также среди исполнителей, которых можно будет услышать в Зеленом театре этим летом, Владимир Пресняков, Ирина Понаровская, Вячеслав Бутусов, Николай Носков. Узнать подробности о каждом концерте и купить билеты можно на официальном сайте ВДНХ.

В честь открытия сезона Зеленого театра ВДНХ вспоминает об истории создания этой легендарной концертной площадки.

Французское шато или романтический дворец

Первый Зеленый театр построили в 1939 году на границе с Останкинским парком. Полностью деревянное строение было задумано как временное, но выглядело очень изящно. Полукруглый крытый амфитеатр воспроизводил формы французского шато. Сразу же после открытия Зеленый театр стал лучшей летней эстрадной площадкой в городе. На его сцене-полумесяце выступали артисты Московского театра оперетты, музыканты ансамбля Л. Утесова и другие звезды советской и зарубежной эстрады.

В 1954 году, к моменту послевоенной реконструкции Выставки, деревянное здание пришло в негодность, поэтому Зеленый театр был реконструирован — также в дереве, в стилистике европейских парковых театров. Была увеличена сцена, рассчитанная на одновременное нахождение до 350 человек.

Зрительный зал под открытым небом тоже стал больше. Теперь здесь могли разместиться до 3400 человек. У нового Зеленого появились дополнительные репетиционные залы, складские помещения, гримерные. Обновленное здание театра приобрело вид французского дворца. Псевдоготические башни-пилоны с небольшими балконами создавали романтическую театральную атмосферу.

Концертная программа обновленного театра стартовала 1 августа 1954 года, в день открытия ВСХВ. Тогда же начался и рост его популярности. На престижной московской сцене выступали Аркадий Райкин, Клавдия Шульженко, Любовь Орлова, государственный симфонический оркестр СССР, ансамбль имени Александрова, хор имени Пятницкого, ансамбль под руководством Исаака Дунаевского, ансамбль народного танца Игоря Моисеева, Московский театр оперетты, артисты оперы и балета Большого театра. С 1975 по 1991 год здание было передано Москонцерту.

Возрожденный Зеленый

В конце 1980-х отступила в прошлое традиция летних эстрадных выступлений, и Зеленый театр ВДНХ оказался частью этого прошлого. Территория пришла в запустение. С 1991 по 2014 год в здании театра размещалась Всероссийская творческая мастерская эстрадного искусства имени Л.С. Маслюкова. В эти годы в театре еще продолжалась творческая жизнь, но и зрительный зал, обнесенный высоким забором, и само здание театра все больше ветшали.

В 2014–2015 годах был проведен ремонт здания Зеленого театра. Это позволило возобновить концертную программу. Тогда же Зеленому театру возвратили и его исторический облик — выкрасили фасады в светло-бежевый цвет. Согласно результатам технологического исследования, которое провели реставраторы, именно таким был цвет стен летнего театра на ВДНХ при реконструкции в 1954 году.

В 2016 году Зеленый театр вновь закрылся на масштабную реконструкцию. Специалисты выявили местоположения витражных дверей, согласно историческому проекту. Двери вернули на прежние места. Кроме того, реставраторы воссоздали шпили на башнях театра. Облик здания максимально приблизили к авторскому решению 1954 года.

В 2019-м культовая концертная площадка начала работать. Обновленные фасады, оформленные в романской стилистике, вновь восхищают зрителей. Монументальная колоннада коринфского ордера с аркадой навевает им образы римских театров и монументальных ансамблей эпохи классицизма. А вместимость зрительного зала в виде пологого амфитеатра теперь составляет почти 3000 человек. На сцене под открытым небом — снова звучит музыка самых разных стилей и жанров, выступают популярные эстрадные артисты, знаменитые оперные певцы и рок-музыканты.