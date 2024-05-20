Выставка Натальи Ушаковой «Молодо-зелено» воплотила бунт против агрессии пластикового мира

Художница разработала уникальную методику сочетания в своих полотнах акрила с переработанным пластиком. Наталья Ушакова органично внедряет в яркий, жизнерадостный и динамичный мир своих полотен фрагменты использованных пластиковых предметов, делая их неотъемлемой частью естественной среды персонажей. Работы Ушаковой обыгрывают экологическую тему, актуальную в наши дни.

— Это семейная история, — признается Наталья. — Всё началось с моей старшей дочери Галины Лариной, которая в подростковом периоде очень увлеклась экологией. Благодаря ей я поняла, что тема вообще исключительно волнует современную молодежь. Дочь стала сплавлять использованные пакеты и изготавливать из них различные изделия, посвятив этому авторский проект Plasticdoom. Сначала мы с мужем относились к этому не без иронии, но в итоге, увидев три года назад у Гали эти пластиковые обрезки, я посмотрела на них с точки зрения живописи и решила попробовать соединить с сюжетами своих полотен.

Какое-то время Наталья Ушакова подступалась к теме, а потом её картины, выполненные в обновлённой технике, начали вырастать из неких абстрактных импульсов. Поскольку проблема экологии волнует прежде всего молодежь, главными героями ее новой серии стали дети и подростки, которые олицетворяют натуральные ценности в противовес фальшивому, но агрессивному «пластиковому» миру. Всё это вдохновило художницу на первую большую работу в новом стиле, получившую название «Весна».

— Конечно, сначала надо было понять технически, как лучше внедрить в мои полотна фрагменты пластика, — рассказывает Наталья. — Для меня стала настоящим челленджем идея соединения пластика, чуждого классической живописи, с мотивами дружбы, детства и подлинных ценностей. Хотелось ответить на вопрос: что человек берет с собой в юность и что он оставит после себя?

В итоге пластиковая реальность в работах Натальи Ушаковой не противопоставляется естественному миру, а органично в него встраивается, как бы «одомашниваясь».

— Технически было очень сложно адаптироваться — что-то пришлось сплавить, уплотнить, разместить на картинах равномерно, — говорит она. — Не просто вырезать бездумно, а искать нужную форму, цвет и фактуру. Сам по себе акрил — достаточно плоский формат, а вот за счет появления этих пластиковых элементов он приобретает дополнительный объем и рельеф. Некоторые фрагменты пластика у меня намеренно отстают от поверхности холста, придавая работам 3D-эффект.

Все работы Натальи Ушаковой начинаются с абстрактных пятен. Однако в процессе происходит волшебство рождения персонажей, полных жизни и неподдельных эмоций. Такова, например, девочка с картины «Шаг», которая отсылает к главной героине фильма «Леон» Матильде.

— Я поначалу не очень задумываюсь — меня рука сама ведет, отталкиваясь от какого-то абстрактного начала, — замечает Наталья. — Создаю некую динамическую композицию и, дальше, глядя на холст, вдруг ловлю себя на мысли, что конкретно здесь может возникнуть. Откуда-то из чертогов разума всплывают образы, которые органично и динамично вписываются в контекст каждой работы. Именно так в работе «Шаг» проявилась девочка, несущая цветок, — героиня культового фильма «Леон». Ведь он как раз про взросление и цветок как символ настоящего. Или же картина «Прыжок», которая тоже началась с серии абстрактных пятен, а потом появилась девушка, которая вырывается из пространства холста и несётся навстречу своей молодости.

Некоторые представленные на выставке «Молодо-зелено» полотна Натальи Ушаковой содержат техничные и одновременно трогательные изображения игрушек.

— У меня есть ещё одна дочка, которая любит свои игрушки — зайчиков и мишек, — признается художница. — Она уже в подростковом возрасте, но мишки пока еще с ней. Для меня важна тема близких друзей-игрушек. В какой-то момент придется идти дальше по жизни без них, но в памяти мы всё равно возвращаемся к ним время от времени.

На выставке «Молодо-зелено» также представлены полотна Натальи Ушаковой, выполненные в технике монотипии — например, «Джунгли зовут».

— Помимо коллажей из пластика, я совмещаю живопись акрилом с коллажем в технике монотипии, — комментирует автор. — Делаю отпечаток на бумаге акрилом, а дальше вручную вырываю из бумаги нужную мне форму. Опять же, здесь провозглашается ценность ручных естественных действий в противовес цифровому творчеству.

Выставку «Молодо-зелено» Наталья Ушакова готовила в течение двух лет. Некоторые работы она представляла в Нижнем Новгороде на выставке «Арт-мир» и в Перми на экспозиции «Понаехали».

— Публика там встретила очень тепло, на мои стенды приходили люди и, что особенно важно, молодежь, — вспоминает художница. — Потом я поняла, что эта серия заслуживает того, чтобы представить её в Москве. Некоторые мои работы, выполненные в технике акварели, остались за кадром выставки. Моей сверхзадачей было показать атмосферу и настроение юности, жажды нового, радости и восторга перед новыми высотами и впечатлениями, которые ждут впереди. Юность прекрасна сама по себе, а ценности, которые транслируют современные ребята, вызывают уважение. Пусть у нас всё будет радостно и вдохновляюще.

Выставка «Молодо-зелено» рассчитана как на молодежь, представители которой узнают в этих полотнах себя, так и на людей более старших поколений, которые смогут восстановить здесь связь со своим внутренним ребенком и вспомнить о своих юношеских мгновениях.

Галерея Натальи Ушаковой существует с 2002 года. Здесь выставлялись такие художники, как Азам Атаханов, отец и сын Григоряны, ростовский мастер Михаил Селищев, Евгений Муковнин и др. Отдельной вехой стало сотрудничество Натальи Ушаковой с художником-графиком Дмитрием Горелышевым и специалистами по японской графике. Затронуло галерею и мировое акварельное движение: Наталья — постоянный участник Международного фестиваля акварели в итальянском городе Фабриано и обладатель специального приза этого фестиваля. Акварельные выставки несколько раз в год проводились и в Галерее Натальи Ушаковой. Сегодня художница намерена персонализировать галерею, и отныне наряду с работами разных мастеров здесь будут всегда присутствовать её полотна.

Фото – Игорь ГАРИН