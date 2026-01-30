Историю отечественной автомобильной промышленности представили на ВДНХ

29 января исполнилось 140 лет с момента изобретения автомобиля. В этот день в 1886 году был запатентован первый экипаж с двигателем внутреннего сгорания. В наши дни жизнь и история Главной выставки страны неразрывно связаны с историей отечественного автопрома.

В разное время на ВДНХ экспонировались и продолжают экспонироваться исторические и перспективные образцы автомобилей. Эта традиция зародилась еще в 1939 году — с момента открытия ВСХВ СССР. Тогда посетители могли посмотреть на легковые автомобили, грузовики, тракторы и пассажирские автобусы в павильоне «Механизация» — сейчас в его стенах расположена экспозиция Центра «Космонавтика и авиация». Еще одним ярким автомобильным событием в истории ВДНХ стала выставка под открытым небом, посвященная 50-летию советского автопрома: осенью 1974 года пространство Главной аллеи было заполнено историческими и современными на тот момент автомобилями, которые выпускали предприятия нашей страны. Кроме того, на ВДНХ регулярно проводились выставки-парады самодельной техники — уникального культурного явления в среде отечественных автолюбителей и изобретателей. Так, например, в 1972 году Выставка стала местом старта пробега самодельных автомобилей журнала «Техника молодежи».

В наши дни познакомиться с историей автомобильного транспорта первых лиц государства можно в Музее Гаража особого назначения ФСО России. Здесь гости увидят старинные автомобили из Собственного Его Императорского Величества Гаража, а также знаменитые советские ЗиЛы и «Чайки» с мотоциклами Почетного эскорта и современные автомобили Aurus.

В экспозиции Музея транспорта Москвы также регулярно проводятся выставки. Сейчас, например, гости ВДНХ могут узнать, как формировался и изменялся транспортный дизайн в России, посетив экспозицию «Ты выглядишь на все сто!».

Ярким событием 2025 года стал масштабный автофестиваль «ПроДвижение» на ВДНХ, который посетили 270 000 человек. Гости фестиваля знакомились с более чем вековой историей автомобильной индустрии. На площадках под открытым небом было представлено свыше 500 экспонатов разных марок и эпох: ретроавтомобили, суперкары, мотоциклы и современные проекты отечественных производителей.