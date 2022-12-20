Итоги года в креативных индустриях: десятки предпринимателей получили масштабную финансовую поддержку

Весной 2022-го краудлендинговая платформа Ко-Фи для инвестиций в креативные индустрии совместно с Национальным фондом поддержки предпринимателей запустили специальную программу, в рамках которой креаторы со всех городов России каждый месяц могли безвозмездно привлечь средства на реализацию своих самых смелых творческих идей.

По ее итогам 55 проектов в 11 направлениях — музыка, кино, дизайн, концертная деятельность, изобразительное искусство, телевидение, образование, издательское дело и литература, видеоблоги и аудиоподкасты — получили финансирование в размере 16,5 млн рублей.

Уже совсем скоро — 25 декабря — будут подведены финальные итоги и названы имена последних победителей. Абсолютным лидером ноября в номинации «100% поддержки» стала певица Катя Жукова, получившая 300 000 рублей на сведение, мастеринг и продвижение альбома «Полотно», а в номинацию «Поддержка лучших» попали: исполнительница и автор песен MELANCHOLIA VOICE, которая привлекает средства на выпуск и продвижение первого релиза «СЕТИ»; создатели короткометражного фильма «Не спеши» — на постпродакшен и продвижение картины; авторы фантастической киноленты «Красная вода» — на ее препродакшен, создание и продвижение, а также студия подкастов «Богема» на завершение и продвижение подкаста-реалити «Отказ от сахара». В случае успешного завершения раунда финансирования им не придется возвращать деньги инвесторам: за них это сделают организаторы.

— Мы поддержали огромное количество креаторов, среди которых были не только создатели фильмов, клипов и альбомов, но и авторы коллекции ювелирных украшений в стилистике Кандинского, организаторы творческого образовательного сообщества для фотографов, художники-аниматоры. Самыми активными оказались участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Новосибирска, Самары и Челябинска. Больше всего заявок поступило от музыкантов, режиссеров и авторов подкастов, — рассказывает директор платформы Ко-Фи по маркетингу Яна Пономаренко.

Некоторые победители уже успешно реализовали свои проекты. Среди них — создатель группы BRIGHTMN, предприниматель, продюсер кино и телевидения Ашот Гезалян. Вместе со своей командой он получил финансирование на съемки клипа «Абракадабра» и поделился впечатлениями:

— Мы сразу поняли, что у этой песни большой потенциал для визуализации, возможного использования в кино, и давно задумали снять на нее клип. Благодаря программе поддержки Ко-Фи и НФПП это стало реальностью, и результат превзошел все наши ожидания. Я никогда не пользовался краудфандингом и краудлендингом, вкладывая в проекты деньги, заработанные смежной деятельностью, и надеясь, что они «выстрелят». Это всегда большие затраты средств и энергии, поэтому возможность получить финансовую поддержку со стороны — бесценна.

Еще один лидер программы — Максим Загорулько, известный под псевдонимом Maxong, создает песни с различными вокалистами по всему миру и уже в следующем месяце планирует представить клип на песню «Северное сияние», снятый на Русском Севере. Артист уверен, что получить поддержку возможно, если ты знаешь, чего хочешь, находясь в непрерывном контакте с собой и аудиторией:

— Принять участие в программе поддержки мне посоветовали друзья. Я четко представил в голове образ того, что хочу получить, письменно зафиксировал его в заявке, и все сложилось. Чтобы сочинить песню, которая принесет тебе славу и миллионы, важно верить в то, что делаешь, следовать творческому порыву, действовать от сердца и помнить: каждый из нас — всего лишь песчинка в огромном космосе. Наши действия не имеют никакого значения в межпланетарном масштабе, поэтому чем меньше мы оцениваем и переоцениваем их, тем успешнее они будут.

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