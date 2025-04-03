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Домой366INFO.RUVK Музыка обновила систему рекомендаций и поделилась первыми результатами

VK Музыка обновила систему рекомендаций и поделилась первыми результатами

editor
By editor
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vk-музыка

Стриминговый сервис VK Музыка выводит рекомендации на новый уровень. Благодаря обновлению рекомендательной системы слушатели стали на 35% чаще добавлять треки из VK Микс к себе в плейлисты и ставить на 30% меньше дизлайков.

В VK Микс появился новый механизм рекомендаций, который повышает разнообразие музыкального потока для слушателей. VK Музыка стала ещё глубже анализировать предпочтения пользователей и их музыкальные паттерны, что увеличило количество релевантных рекомендуемых треков и артистов более чем в 6 раз.

Пользователи VK Музыки стали ставить на 30% меньше дизлайков, на 35% больше треков из VK Микс добавлять к себе в плейлисты и на 77% чаще добавлять треки в «Мою музыку» через функцию «Микс по треку». Слушатели чаще открывают для себя новую музыку и новых артистов, а количество повторов треков сократилось в 10 раз.

Новый механизм рекомендаций внедрён в раздел VK Микс и внутри его основных настроек, в «Вайбах», а также в «Миксе по треку» и в блоке «Собрано алгоритмами» («Открытия», «Новинки», «Плейлист дня» и другие персональные плейлисты).

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