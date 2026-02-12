Проект «Культура суверенной России» объединил 11 тысяч участников

В Минкультуры России подвели итоги реализации комплекса воспитательных мероприятий «Культура суверенной России» за 2025 год. Он стартовал весной 2025 года в качестве пилотного проекта Минкультуры России совместно с Академией творческих индустрий «Меганом» (проект «Таврида.АРТ»).

За год проект зарекомендовал себя как флагман в реализации воспитательной работы, охватив 19 творческих вузов и 2 учреждения среднего профессионального образования. Он объединил 11 тысяч участников из 13 регионов России, включая Луганскую и Донецкую народные республики.

«В условиях современных вызовов особенно важно сохранять живой диалог с профессиональным сообществом и будущими мастерами нашей отрасли, формируя ценностные ориентиры через культуру. Опыт реализации проекта «Культура суверенной России» подтвердил: даже самая требовательная аудитория открыта к разговору на актуальную тему и нуждается в нем. Расширение таких инициатив позволяет не только передавать знания и традиции, но и укреплять культурный суверенитет нашей страны», — отметил заместитель Министра культуры Российской Федерации Сергей Першин.

В 2026 году проект будет масштабирован и начнет реализовываться во всех образовательных организациях, подведомственных Минкультуры России. Планируется, что программа будет разделена на несколько блоков: «Культура мастерства» — для педагогов-мастеров творческих вузов, культурно-просветительские лекции для студентов, а также онлайн-курс для работников отрасли культуры со всей страны.

В рамках встречи также прошло награждение благодарственными письмами экспертов воспитательных мероприятий «Культура суверенной России», среди которых доктор политических наук, профессор факультета политологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Антонина Селезнева, старший преподаватель Московского государственного академического художественного института им. В.И. Сурикова при Российской академии художеств Алёна Дятко, научный сотрудник Исполнительной дирекции Российского военно-исторического общества, участник программы «Время героев», член Молодежного совета Минкультуры России Николай Орлов, российский артист, поэт, автор-исполнитель, лидер Творческого молодежного сообщества современной музыки и резидент арт-кластера «Таврида», член Молодежного совета Минкультуры России Владимир Бабенко и другие.