3 февраля Государственный музей Востока представляет выставку «С годом Кролика, Кот! 2023: В поисках символа года», посвященную наступлению лунного Нового года. В состав экспозиции включены произведения искусства из Китая, Японии, Вьетнама, Таиланда, Камбоджи и других стран. Всего на выставке более 60 экспонатов — живописные свитки известных художников ХХ века Фукуда Хэйхатиро и Сюй Бэйхуна, народные картины-лубки, предметы декоративно-прикладного искусства из керамики и фарфора, дерева и кости, камня и металла. Хронологические рамки экспозиции охватывают период с XVI века по XXI век.

Государственный музей Востока не впервые обращается к теме восточного календаря. Выставка «С годом Кролика, Кот! 2023: В поисках символа года» приурочена к наступлению лунного Нового года — одного из самых радостных праздников в Китае и в ряде других стран Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии. Черный тигр, правивший в прошлом году, уступит свое место зайцу (кролику) черного окраса, точнее — цвета сюань (черный, в котором зарождается алый). В наше время во многих странах четвертый год 12-летнего цикла называют годом сразу двух животных – кролика и кота. Почему их два? Кто из них станет символом наступающего года? И какими были образы котов и кроликов в традиционных культурах Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии?

На Дальнем Востоке символика зайца зарождается задолго до возникновения животного цикла. В темных пятнах на Луне жители ряда стран видели силуэт зайца со ступкой. Древние мифы рассказывают, что он живет на Луне, где под коричным деревом круглый год толчет в яшмовой ступке порошок для эликсира бессмертия. В Японии существует легенда, что темные области, видимые на Луне, это углубления, которые живущий там заяц продолбил деревянной колотушкой, взбивая в ступке моти — тесто из клейкого риса для изготовления лепешек с таким же названием. Считалось, что если долго смотреть на Луну, то можно разглядеть ушастого зверька за этими занятиями. Всем, увидевшим зайца, сулили счастье, благополучие и долголетие. Заяц – популярный персонаж мифов и фольклора многих регионов Востока.

Кот также нашел свое место в гороскопе некоторых народов, принявших китайский календарь: к примеру, во Вьетнаме он сместил зайца, заняв принадлежащий ему четвертый год цикла. Охотники на мышей, защищающие священные буддийские тексты и охраняющие посевы, – кошки стали героями легенд, сказаний и устно-поэтической традиции жителей Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии. Согласно местным верованиям кошка могла стать как грозным врагом, превратившись в оборотня, так и оберегом, воплотившись в «Бога удачи» — популярный талисман в виде фигурки сидящей кошки с поднятой вверх, приманивающей успех лапкой.

Ван Сюэтао (1903–1982), Цао Кэцзя (1906–1979) Кошка и глицинии Китай, 1961 г. Бумага, тушь, краски

Народная картина «Мышиная свадьба» Вьетнам, провинция Бакнинь, деревня Донгхо, 1950-60-е гг. Бумага, цветная ксилография

Нго Динь Тьыонг (1934 – нач. 2000-х) Черная кошка Вьетнам, 1989 г. Бумага, ксилография

Сюй Бэйхун (1895–1953) Кошки (фрагмент) Китай, 1932 г. Бумага, тушь, краски, шелк

Утагава Куниёси (1797–1861) «История происхождения кошачьего камня в Окабэ. Уподобление 53 станциям Токайдо», центральный и левый листы триптиха Япония, 1847 г. Бумага, цветная ксилография

Фукуда Хэйхатиро (1892–1974) Кролики под цветущим кустом хаги (фрагмент) Япония, 1931 г. Шелк, тушь, краски, гофун

Хасиоки «Заяц и луна» Япония, 1997 г. Керамика, глазурь, кобальт, твореное золото, ручная роспись

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