Иви показал тизер-трейлер сериала по сценарию Сергея Минаева «Золотое дно»

Онлайн-кинотеатр Иви и Продюсерская компания «Среда» объявили об окончании съемок сериала «Золотое дно», автором которого выступил Сергей Минаев. Режиссером-постановщиком стал Илья Ермолов. «Золотое дно» — это семейная сага о том, как как в борьбе за власть, деньги и влияние ближайшие родственники становятся злейшими врагами.

В сериале снимались Алексей Гуськов, Юлия Снигирь, Ростислав Бершауэр, Павел Попов, Ангелина Пахомова, Валерий Карпов, Наталия Вдовина, Виктория Маслова, Юлия Франц, Марина Ворожищева, Игорь Гордин, Александр Новин и другие. Режиссером-постановщиком выступил Илья Ермолов, а продюсерами проекта стали Вадим Соколовский, Илья Бурец, Василий Балашов, Александр Цекало и Иван Самохвалов.

По сюжету после смерти Алексея Градова, владельца крупного строительного холдинга, его наследники вступают в борьбу за миллиардное состояние с бывшим чиновником и бизнес-партнером покойного. Со стороны семьи войну возглавляет Градов-старший — патриарх семьи, основавший фамильный бизнес в 90-е, но отошедший от дел. В союзники он берёт финансиста и стратега компании Надежду, которая была не только коллегой, но и любовницей его сына. Кроме передела активов Градовы — жёны, дети, внуки — заняты выявлением старых обид и накопившихся друг к другу претензий. У них есть всё — деньги, власть, связи, статус. Но этого им мало. В погоне за наследством они готовы разорвать не только врагов семьи, но и друг друга.

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На проекте большое внимание уделялось художественной составляющей. Костюмы героев, придуманные и собранные художником Анной Чистовой, стали весомой частью образов персонажей. Костюмы Надежды, героини Юлии Снигирь, подчеркивают ее высокий вкус и интеллект. Персонаж Алексея Гуськова — состоявшийся, успешный человек, который уже не в центре бизнес-жизни, живет для себя — это выражено и в его образе. Каждый герой – отдельная краска в очень ярком драматическом ансамбле.

«Завершились съемки сериала «Золотое Дно». Мне дико понравилось то, как блестящий каст воплотил в жизнь, а во многих местах существенно улучшил наш сценарий. На мой взгляд, у нас с командами Иви и Среды получилось сделать захватывающее, современное, интересное кино, которое может стать одним из самых громких проектов года», – говорит автор сериала Сергей Минаев.

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