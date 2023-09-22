Онлайн-кинотеатр Иви провел в ресторане «Яръ» светскую премьеру приключенческого драмеди «Лада Голд» с дресс-кодом «криминальная сходка».

Премьера прошла в московском ресторане «Яръ», где в интерьерах ностальгичной роскоши воссоздали атмосферу бандитских 90-х. Центром внимания стала настоящая позолоченная Лада, припаркованная у входа в ресторан. Автомобиль подарили актеру сериала Эльдару Калимулину по случаю его 30-летия. В ресторане гостей развлекали криминальные персонажи эпохи, хиты шансона и музыкальный перформанс от композитора фильма Кирилла Бородулева.

Картину представили актеры Эльдар Калимулин, Роман Евдокимов, Стася Милославская, Анна Богомолова, Катя Кабак, Марина Зудина, Евгений Сангаджиев, Аскар Ильясов, Иван Фоминов, сценарист Егор Чичканов и режиссер Никита Власов.

Премьеру также посетили звездные гости: Саша Бортич, Иван Добронравов, Марина Васильева, Рената Пиотровски, Анна Чурина, Саша Александрова, Алена Водонаева, Витя АК, Ася Резник, Владимир Канухин, Егор Абрамов, Анфиса Черных, Влад Ценёв, Катерина Кейру, Саша Сулим, Алексей Гаврилов, Кирилл Скрипник, Егор Шип и автор сценария Никита Власов.

В сериале внуки когда-то кровных врагов Артур и Павел отправляются в приключение всей жизни на Lada-21043, полностью сделанной из бандитского золота. Артур — внук криминального авторитета Мидаса — вынужденно возвращается из Нидерландов в Россию на похороны деда. Павел — внук известного на весь Тольятти милиционера-героя Огурцова — увяз в проблемах с родными, девушкой и деньгами. За золотой ладой и за парнями охотятся только что вышедшие из тюрьмы главари трех бандитских группировок — Лысый, Буба и Гришка-певец. Но значительно опаснее их — протеже Мидаса беспредельщик Шамрай, который пойдет на все, чтобы вернуть себе золото, влияние и власть. Артур и Павел вынуждены стать друзьями, чтобы спастись, ответить за поступки дедов и, возможно, найти любовь.

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