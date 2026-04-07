Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Из джакузи — на родину: история леопарда «Толстяк Юзи»

толстяк юзи

Вместо дикой природы родным домом для леопарда Юзи служит элитное нью-йоркское жилье, оборудованное всеми удобствами, включая личное джакузи и спортзал. Судьбоносным поворотом становится просмотр документального фильма о жизни леопардов в естественной среде. Объединившись с бродячим котом Бобби, Юзи отправляется на поиски своей истинной семьи, преодолевая путь длиной в одиннадцать тысяч километров, полный рисков и коварных планов. В ходе своего путешествия герой осознает, что возвращение домой — это не только физическое перемещение, но и глубокое духовное и культурное переосмысление.

Эта трогательная сага о добродушном Юзи затрагивает важные темы: охрану окружающей среды, необходимость сохранения редких видов и значение сохранения своей культурной самобытности. Создатели фильма черпали вдохновение в реальных инициативах по спасению азиатского гепарда, находящегося на грани вымирания, и стремились посредством анимации привлечь внимание широкой аудитории к этой насущной проблеме.

толстяк юзи

Произведение «Толстяк Юзи», созданное студией Soure, специализирующейся на развитии кинематографа, является первым полнометражным иранским 3D-анимационным фильмом, посвященным природным богатствам страны. Режиссером проекта выступил Сейед Амин Джафари, а над визуальным оформлением и дизайном персонажей трудилась команда талантливых иранских специалистов. Музыкальное сопровождение обеспечил Афшин Азизи.

В Иране кинолента была представлена осенью 2025 года и мгновенно установила рекорд, собрав за премьерный день 70 000 зрителей, что стало наивысшим показателем для детского фильма в национальной истории кино. «Толстяк Юзи» моментально обрел статус национального хита, успешно конкурируя с другими лидерами проката благодаря широкому семейному интересу.

Изображения предоставленны пресс-службой кинокомпании Ten Letters

