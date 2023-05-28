Издательство «Иностранка» выпускает роман о мальчике, который не стал Гарри Поттером

В начале июня в издательстве «Иностранка» выйдет новый роман современного французского прозаика и сценариста Давида Фонкиноса — «Номер Два. Роман о человеке, который не стал Гарри Поттером». Книга впервые публикуется на русском языке.

Номер Два : Роман о человеке, который не стал Гарри Поттером / Давид Фонкинос ; [пер. с фр. Р. Генкиной]. — М. : Иностранка, Азбука-Аттикус, 2023. — 320 с.

«Что, если вам выпал шанс стать Гарри Поттером? И что, если вы упустили этот шанс? В преддверии съемок первого фильма знаменитой кинофраншизы о юном волшебнике на главную роль пробовалось множество детей, но в финале остались только двое, и те, от кого зависело решение, долго колебались, не зная, кого выбрать. Они выбрали Дэниэла Рэдклиффа — эту историю мы прекрасно знаем. Но Давид Фонкинос написал не о нем — он написал о том, кого мы не знаем: о том, кого не выбрали. Это тоже история о Мальчике, Который Выжил, но у этого мальчика жизнь выстроилась вокруг гигантского умолчания под названием «Гарри Поттер и мой провал» — целая жизнь с пустотой вместо центра, и сколько ни ходи по кругу, избежать пустоты не удастся.

Как преодолеть поражение, в котором ты не виноват? Как вернуть себе жизнь, которую у тебя украли? Стать невидимкой, стать Гарри Поттером, стать собой? Перед вами история о волшебстве — но заклинаниями здесь дело не ограничится».

Давид Фонкинос превращает блестящую идею в пленительный роман — историю, которая продолжается два десятилетия после провала, тем более болезненного, поскольку речь идет о ребенке. С меланхолическим юмором Фонкинос ставит под сомнение само определение успеха и исследует пути постепенного возвращения к жизни после краха, которого не должно было случиться», — La Croix

Перед этим романом не устоят даже те, кто не поддался тотальному безумию вокруг саги о Гарри Поттере. В мире видимостей, где величайшей ценностью считается успех и царит диктатура счастья, роман о полном провале — оригинальный и смелый шаг», — Le Devoir

Давид Фонкинос — писатель, сценарист, музыкант, автор семнадцати романов, переведенных на сорок языков мира. В детстве он много путешествовал благодаря матери, работавшей в компании «Эйр Франс». Учился в парижской джазовой школе, основал собственную группу, но в конце концов сделался писателем, так как для группы не удалось подыскать контрабасиста.

Ныне это один из наиболее популярных французских романистов. Фонкиноса обожают читатели, собратья по перу, журналисты и книготорговцы. Он писал сценарии для таких французских режиссеров как Седрик Клапиш и Жак Дуайон, а в 2011 году он вместе с братом режиссером Стефаном Фонкиносом поставил по своей книге «Нежность» одноименный фильм с обворожительной Одри Тоту в главной роли. Новый роман Фонкиноса «В погоне за красотой» вновь после «Шарлотты» погружает нас в мир искусства и поиска красоты.

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