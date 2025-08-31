«Простовещи»: книга о товарах и вещах, которые изменили мир

«Простовещи» – Сергей Минаев и Александр Файб выпускают первый совместный нон-фикшен о популярных товарах и вещах, которые кардинально изменили ход мировой истории.

Издательство «РИПОЛ классик» выпустило в свет новую книга Сергея Минаева и Александра Файба – «Простовещи». Это увлекательный исторический экскурс, захватывающий и драматичный рассказ о семи повседневных товарах и продуктах, без которых мировая история была бы совсем другой. От золота и нефти до хлеба и соли. Внутри – ответы на неочевидные вопросы: как из-за сахара процветала работорговля, почему кофе стал политическим напитком и как картошка сделала возможной индустриальную революцию?

Книга написана соавторами легендарного цикла «Простовещи», собравшего более 47 миллионов просмотров на YouTube. Сергей Минаев – писатель, историк и сценарист, основатель журнала «ЧТИВО». Александр Файб – политолог, преподаватель Высшей школы экономики и автор научно-популярного youtube-канала с двухмиллионной аудиторией.

«Мы посмотрели на исторический процесс не с точки зрения набора дат, персон и конфликтов, а как на широчайшую красочную панораму, которая меняет конфигурацию прямо на твоих глазах в тот же момент, когда ты находишь новую призму. Мировая история через сахар или мировая история через нефть (или через соль, кофе и другие вещи) – это каждый раз новый взгляд, новый цвет и новый объем. И таких „простых вещей“, через которые мы изучили историю мира, набралось аж семь, поэтому и картина вышла не просто панорамной, но и объемной», – рассказывает Александр Файб.