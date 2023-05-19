Екатерина Мадалинская представила сборник своих стихов

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Екатерина Мадалинская - автор книги, член Союза Писателей России, член Союза Кинемотаграфистов РФ, интеграционный Коуч и основатель психологически-актерского курса: «Ты и есть ВселеннаЯ».

екатерина мадалинская

Трансформационные стихотворения помогут читателю проникнуть вглубь чужой судьбы, глазами наблюдателя проанализировать собственные ошибки, найти выход из негативных жизненных ситуаций и выйти на новый уровень сознания.

Проверить уникальность книги легко: откройте любую страницу и прочитайте послание. В них вы найдете информацию о том, что с вами происходит, либо то, что нужно сделать, получите руководство к действию.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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