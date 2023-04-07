Издательство «РИПОЛ классик» выпускает новый сборник стихов Ларисы Рубальской «На краю осени».

Лариса Рубальская на протяжении многих лет радует широкую публику искренними и жизненными произведениями. Ее стихи заучивают наизусть, ее песни перепеваются из поколения в поколение, а пьесами и рассказами зачитываются все от мала до велика. Рассказывая в своем творчестве чаще всего о любви, которая бывает счастливой и не очень, в финале автор всегда оставляет надежду.

В книгу «На краю осени» включены лучшие стихи Ларисы Рубальской, а также новые песни к мюзиклу «Золотой гусь» по мотивам одноименной сказки братьев Гримм, мюзиклу «Одна из многих» по повести Виктории Токаревой и к сериалу «Арбатские тайны». Помимо этого, автор предстает перед читателем в образе маленькой девочки, которая ищет «сверкающий камень» и взрослой женщины, рассуждающей о жизненных перипетиях.

Книга придется по душе поклонникам творчества Ларисы Рубальской и тем, кто только начинает с ним знакомится. Честность, душевность и безграничная теплота – главные качества автора, которыми она окутывает читателя с первых строк. «На краю осени» волшебный калейдоскоп чувств, который отлично передает настроение задумчивого времени года.

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