Студенты ГИТИСа начали выпускать новый «Театральный журнал» 

Проект предполагает, что помимо печатной версии, журнал обзаведётся онлайн-версией, где будут подкасты и видео.





В Москве вышел первый номер «Театрального журнала», издание которого – инициатива студентов ГИТИСа. Над первым номером работала команда студентов и выпускников театроведческого и продюсерского факультетов, хотя среди авторов – представители всех поколений и критиков, и других театральных деятелей. Участники проекта намерены в 2023 году выпустить пять печатных номеров, то есть с периодичностью – раз в два месяца.

«Журнал начинается с дискуссии о театральной критике, в которой приняли участие выдающиеся представители старшего поколения театроведов и среди них Римма Павловна Кречетова, которая была важной фигурой в советском театроведении и театральной критике 70-х гг. и одним из главных толкователей становления Театра на Таганке. А заместитель художественного руководителя Александринского театра Александр Чепуров справедливо замечает, что новый театральный журнал нужен прежде всего нам самим, театроведам и критикам, чтобы понять своё место и вернуть уважение и смысл в эту профессию. У писателя Юрия Домбровского есть роман “Факультет ненужных вещей” и мне очень не хочется, чтобы театроведческий факультет и его студенты думали, что учатся на факультете, после которого им придётся заниматься пиаром строительных материалов и гостиничных услуг. Хочется, чтобы в ГИТИСе учили профессии, которая будет уважаема и востребована. В редакцию журнала мы привлекаем студентов театроведческого факультета заочной формы обучения, у которых уже есть одно высшее образование», – подчеркнул ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

Печатный журнал – часть большого медиапроекта, который включит в себя официальный одноимённый сайт, где будут публиковаться материалы, не вошедшие в печатный номер, а также подкасты и видео. «Театральный журнал» нацелен на всех, кому интересен театр, кто ходит в театр и, конечно, адресован представителям всех театральных и творческих профессий, поскольку театр – искусство синтетическое. Планируется, что наравне с критическими статьями о премьерах, публикациями по истории и теории театра, в «Театральном журнале» можно будет найти такие почти ушедшие жанры, как проблемная статья, актёрский и режиссерский портреты.

В первом номере о сегодняшних проблемах театральной критики высказались известные театроведы и театральные критики Москвы и Санкт-Петербурга Римма Кречетова, Борис Любимов, Александр Чепуров, Нина Шалимова, Елена Алексеева, Татьяна Ткач, Вадим Щербаков, Александр Вислов, Григорий Заславский. В журнал вошли размышления Олега Басилашвили и Алексея Бартошевича о только что опубликованном двухтомном издании «Письма в Художественный театр», отражающем жизнь театра в 1898–1928-х годах.

В разделе «Драматургия» опубликован фрагмент пьесы «Никогда – никого – ни о чём» драматургов Ольги Михайловой и Елены Исаевой. В разделе, озаглавленном «Островский», – рецензии на спектакли по пьесам Александра Островского, чей 200-летний юбилей отмечается в этом году. Среди авторов рецензий – как начинающие, так и известные театральные критики, часть рецензий написаны студентами ГИТИСа. Режиссёр Константин Богомолов рассказывает о своей работе над спектаклем «На всякого мудреца» в Театре Наций.

«Для нас, студентов-заочников, запуск “Театрального журнала” – хороший шанс начать профессиональную деятельность в театре. У каждого из нас уже есть одно высшее образование и опыт работы в близких театру сферах. И сейчас очень важно применить все свои навыки и знания, и, прежде всего, те, которые мы уже успели получить в ГИТИСе, чтобы сделать журнал, полезный как представителям профессионального сообщества, так и тем, кто просто любит проводить вечера в театре. Сейчас мне и моим коллегам приятно вместе работать над первым (и параллельно – вторым) номером “Театрального журнал“ и мы, конечно, верим, что журнал ждёт долгая жизнь, интересная и нам, и театру», — рассказала главный редактор журнала Мария Музалевская.



Приобрести печатную версию «Театрального журнала» уже можно в книжном магазине «Фаланстер». Медиапроект реализуется в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Григория Быстрицкого и Гуманитарного проекта Ивана Полякова.

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